Yhdessä: Perheiden Pesäkolossa aikuiset ja lapset saavat vertaistukea

Perheiden Pesäkolo -kohtaamispaikka on kaikille avointa toimintaa, jota järjestävät Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kainuun piiri, Kajaanin seurakunta ja Kainuun sote.

Perheiden Pesäkolo -kohtaamispaikka aloitti toimintansa Kajaanissa vuoden 2020 syksyllä. Toiminta oli heti alussa erittäin suosittua ja ylitti järjestäjien odotukset. Pesäkolo kokoontui tuolloin kerran viikossa Linnantauksen seurakuntakeskuksella.

Keväällä 2021 kohtaamispaikka toimintaa yritettiin järjestää vallitsevan tilanteen vuoksi etäyhteyksillä, mutta se ei selvästikään ollut kainuulaisille perheille mieleinen kohtaamistapa. Niinpä ilmojen lämmetessä Pesäkolo kokoontui ulkona, jolloin vanhat ja uudet kävijät löysivät taas toiminnan pariin. Myös alkusyksystä kokoontumiset olivat ulkona, mutta heti koronatilanteen helpottaessa siirryttiin syksyn sateilta sisätiloihin.

Suuren suosion vuoksi järjestäjät päättivät kokeilla Pesäkolon jakautumista kahdelle aamupäivälle ja kahteen eri toimipisteeseen. Lokakuun alusta alkaen Pesäkolo on kokoontunut tiistaisin kello 8.30–11.30 Lohtajan nuorisotalolla ja keskiviikkoisin kello 9–12 Linnantauksen seurakuntakeskuksella.

Molemmissa toimintapisteissä on ollut vanhoja ja uusia kävijöitä. Jenni Harju käy lähes viikoittain Lohtajalla Pesäkolossa 5-vuotiaan Seelan ja 8 kuukauden ikäisen Aamoksen kanssa.

– Täällä on aina ohjattua tekemistä, mikä on Seelalle varsinkin tärkeää. Kotona aika käy välillä pitkäksi, Harju kertoo.

Myös iso jumppasali toimii paikan vetonaulana.

– Salissa varsinkin isommat lapset saavat liikkua ja tykkäävät salista kovasti, Harju lisää.

Valeria Rudnitckaia ja 1-vuotias Aurora pyrkivät käymään Pesäkolossa joka viikko. Välillä voi toki tulla pidempiäkin taukoja sairastelujen ja muiden menojen vuoksi.

– Kotona on liian paljon tekemistä, ei ole aikaa esimerkiksi leikkiä lasten kanssa. Täällä voin keskittyä lapseen ja lapsi saa kivaa tekemistä ja leikkiseuraa, Rudnitckaia kertoo.

– Täällä saan myös aikuisseuraa, jota ei puolison lisäksi muuten olisi ollenkaan.

Myös Harjun mielestä on tärkeää voida puhua aikuisten kesken.

– Näin korona-aikana on hyvä nähdä ihmisiä ja saada vertaistukea lapsiperhearkeen. Välillä vertaistuki on sanatontakin. Huomaa, että kaikkien lapset itkevät ja kaikilla on vaikeita tilanteita, Harju kertoo toisten äitien ollessa samaa mieltä.

Kirsti Väyrynen käy 6-vuotiaiden kaksostyttöjensä Hilman ja Helmin kanssa Pesäkolon molemmissa toimipisteissä aina aikataulujen salliessa.

– Varsinkin tyttöjen ollessa pienempiä, oli vertaistuki todella tärkeää. Toiminkin silloin MLL:n Vuohengin yhdistyksen perhekahvilan ohjaajana ja mahdollistin samalla kohtaamisen mahdollisuuden itselle ja muille lapsiperheille. Oma lehmä oli siis ojassa, Väyrynen nauraa.

Harju, Rudnitckaia ja Väyrynen näkevät Pesäkolon olevan hyvä paikka myös pienten lasten sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen opettelussa. Lähtemällä kotoa tulee myös harjoiteltua siirtymistilanteita lasten kanssa.

Jatkossa naiset toivovat lisää asiantuntijavierailijoita ja tietoa erilaisista tarjolla olevista lapsiperheiden palveluista.

– Tykkään tästä toiminnasta tällaisenaan, Väyrynen kertoo.

– Täällä on monipuolisesti ohjelmaa ja lapsille puuhaa, naiset summaavat yhteistuumin.

Pesäkolon toiminta jää joulutauolle 15.12. ja jatkuu Lohtajalla 11.1.2022 ja Linnantauksessa 12.1.2022.

