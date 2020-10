Yhdessä: Perheiden Pesäkolossa sukupolvet kohtaavat

Perheiden Pesäkolossa käy vilske. Hyväntuulisia äitejä ja lapsia tupsahtelee ovesta sisään. Heitä vastassa on Kajaanin seurakunnan lastenohjaaja Carita Lerssi .

– Koemme Pesäkolossa tärkeäksi vastaanottaa kaikki tulijat ja toivottaa kaikki tervetulleiksi. Samalla, näin korona-aikaan, muistutellaan käsien pesusta heti tänne tullessa, kertoo Lerssi samalla, kun vilkuttelee jo uusille tulijoille.

Linnantauksen seurakuntakeskuksessa järjestettävä Perheiden Pesäkolo -kohtaamispaikka on kaikille avointa toimintaa, jota järjestävät yhteistyössä Kajaanin seurakunta, Kainuun sote ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kainuun piiri.

Pesäkolossa vanhemmat tapaavat toisiaan ja saavat vertaistukea ja lapsille on leikkiseuraa. Joka kerta ohjelmassa on yhteisiä leikki- tai musiikkituokioita, satutuokio ja kädentaitopaja. Ohjelmaan ei velvoiteta osallistumaan.

Perheiden Pesäkolo on saavuttanut suuren suosion heti toiminnan alkaessa elokuussa. Miia Kyllönen ja tyttärensä Diana (4 vuotta) ja Alisa (1 vuotta) Mohammad ovat käyneet Pesäkolossa viikoittain elokuusta lähtien.

– Isommalle tytölle tämä on viikon kohokohta, hän odottaa kovasti tänne tulemista. Itsellekin tänne tulo on kivaa vaihtelua arkipäiviin, Kyllönen kertoo.

Kyllösen mukaan parasta Pesäkolossa on ihan kaikki.

– Lapsille on kavereita ja itselle aikuisten ihmisten seuraa. Aukioloaika on tosi hyvä (kello 9–15), voi tulla kun itselle sopii, Kyllönen kertoo Pesäkolon hyvistä puolista. Perheet voivat tulla paikalle silloin, kun heille parhaiten sopii. Käydä voi vain pienen hetken tai viihtyä koko päivän.

Pesäkolon vakiotoimintana on joka viikko satutuokio, jonka toteuttavat MLL:n Kainuun piirin vapaaehtoiset lukumummit. Kyllösen vanhempi tyttö, Diana, osallistuu satutuokiolle joka kerta.

– Satutuokio on tosi hyvä varsinkin isommille lapsille, Kyllönen kertoo.

Satutuokion lukumummivuorossa oleva Seija Viitajoki on aiemmin toiminut lukumummina alakouluilla.

– Tämä oli hyvä jatko lukutuokioille alakouluilla. Kun syksylläkään lukutuokiot eivät voineet käynnistyä kouluilla, oli tähän helppo tulla mukaan, Viitajoki kertoo.

– On mukava tehdä vapaaehtoistyötä ja olla lasten kanssa. Itsellä kun pieniä lapsia ei ole ollut aikoihin, Viitajoki kertoo nauraen.

Pesäkolossa käyvät lapset ovat tosiaan pieniä, alle 6-vuotiaita. Tämä täytyy lukumumminkin huomioida satutuokiota suunnitellessaan.

– Pienet eivät jaksa kauan keskittyä, mutta oppivat pikkuhiljaa. Me katsellaan kuvia ja jutellaan. Lasten ehdoilla täällä pitää toimia, Viitajoki kertoo.

– Pienten lasten kanssa on helppo ja mukava olla. He ovat aitoja, eikä vielä ole sellaista vieraskoreutta, Viitajoki kertoo kokemuksistaan.

Satutuokiolle on varattu oma rauhallinen paikka, Satunurkka, jossa lapset voivat istua tyynyjen päällä lattialla ja katsella kirjaa yhdessä lukumummin kanssa. Myös muita seurakuntakeskuksen tiloja on jaettu Pesäkolon käyttöön. Eripuolille seurakuntakeskusta on tehty leikkinurkkauksia sekä erillinen kädentaitopaja. Kirkkosalissa on mahdollisuus syödä ja lämmittää omia eväitä ja tarjolla on kahvia, teetä ja mehua. Miia Kyllösen mielestä tilojen jakaminen on ollut hyvä asia.

– Tilojen jakaminen mahdollistaa turvavälien pitämisen ja vähentää myös meteliä, Kyllönen kertoo.

Koronatilanne ei ole Kyllöstä mietityttänyt Pesäkolon osalta.

– Luotan siihen, ettei ihmiset tule tänne kipeänä.

Perheiden Pesäkolossa on voimassa maskisuositus aikuisille. Paikalla olevat työntekijät ja vapaaehtoiset käyttävät maskia ja ohjelma pyritään suunnittelemaan niin että turvaväleistä pystytään huolehtimaan.

Perheiden Pesäkolo -kohtaamispaikka kokoaa viikoittain yhteen erilaisia lapsiperheitä ja antaa vanhemmille mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia.

Fakta Perheiden Pesäkolo Kohtaamispaikka on avoinna keskiviikkoisin kello 9-15 Linnantauksen seurakuntakeskuksessa, Kaplastie 2, Kajaani.Kaikille avointa toimintaa. Tarjoaa iloa ja yhdessä oloa, vertaistukea vanhemmille, leikkiseuraa lapsille, uusia ystäviä, arjen tukea, toimintatuokioita ja mahdollisuuden osallistumiseen. Jokaisella kerralla satutuokio, jonka toteuttavat MLL:n Kainuun piirin vapaaehtoiset lukumummit. Toteutetaan yhteistyössä Kajaanin seurakunnan, Kainuun soten ja MLL:n Kainuun piirin kanssa.

"Pienten lasten kanssa on helppo ja mukava olla. He ovat aitoja, eikä vielä ole sellaista vieraskoreutta."

Seija Viitajoki