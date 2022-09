Yhdessä: Pesäkolossa panostetaan osallisuuteen – "Jotakin mukavaa tekemistä"

Perheiden Pesäkolo -kohtaamispaikka on aloittanut kesätauon jälkeen toimintansa. Perheiden Pesäkolo -kohtaamispaikka on kaikille avointa toimintaa, jota järjestävät Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kainuun piiri, Kajaanin seurakunta ja Kainuun sote.

Pesäkolo on toiminut syksystä 2020 alkaen. Alkuun kohtaamispaikkatoimintaa oli kerran viikossa. Korona-aikana toimintaa toteutettiin etäyhteyksillä ja ulkotoiminnan merkeissä. Perheiden toiveista noussut tarve lisäsi toimintaa kahdelle päivälle viikoittain.

Keväällä Pesäkolon kävijöiden osallisuutta on toteutettu kävijäkyselyn avulla. Nyt uuden kauden aloitettua on pidetty osallisuustyöpajoja. Kyselyn ja työpajan annista on muokattu Pesäkolon ohjelmaa ja aukioloaikoja. Esimerkiksi kyselyssä saadun palautteen perusteella käynnistetään IltaPesäkolo syyskuusta alkaen kerran kuukaudessa Linnantauksen seurakuntakeskuksessa.

Osallisuus on kuulluksi, arvostetuksi ja ymmärretyksi tulemista sekä halua ja mahdollisuutta päättää ja vaikuttaa. Osallisuus toteutuu, kun ihminen saa riittävästi tietoa itseään koskevista suunnitelmista ja pystyy ilmaisemaan oman mielipiteensä niistä. Osallisuus on osallistumista laajempi asia, sillä se on samaan aikaan sekä sisäinen kokemus että aktiivista toimintaa.

Osallisuus Pesäkolossa ilmenee jäsenten tasavertaisuutena ja toisten arvostamisena. Kävijän kuuleminen ja yhdessä kehittäminen vahvistavat kävijöiden luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiin, ja on keskeinen hyvinvointia ja terveyttä tuottava tekijä. Osallisuutta edistävä työ lisää kävijöiden toimintamahdollisuuksia, keinoja kertoa mielipiteistään sekä vaikuttaa omiin palveluihin.

Tärkeää on, että Pesäkolon kävijäpalautteiden lisäksi saataisiin yhä enemmän aloitteita, eli konkreettisia muutosehdotuksia. Palautteet ja aloitteet otetaan aidosti osaksi kehittämistyötä, jonka vuoksi aloitteiden on kehityttävä kokeiluiksi.

Ulla ja Onni olivat ensimmäistä kertaa Pesäkolossa mukana ja pohtivat yhdessä mitä toimintaa he toivoisivat Pesäkololta tulevaisuudessa.

– Jotakin mukavaa tekemistä, tuumasi Onni kysyttäessä.

Tavoitteena on saavuttaa jatkuvan parantamisen tila

Pesäkolon on oltava kokeilunhaluinen ja kehittymisvalmiudessa. Tavoitteena on saavuttaa jatkuvan parantamisen tila. MLL:n koordinaattori Sari Liuski-Ursin sanookin, että osallisuuden tärkeimpänä ajatuksena on, että perheet pääsevät kertomaan omista tarpeistaan. Matalalla kynnyksellä toteutettavat työpajat lisäävät myös yhteisöllisyyttä ja vertaisuutta, jota kohtaamispaikka toiminnassa halutaan saavuttaa. Ja loppujen lopuksi vain osallistumalla voit vaikuttaa.

Osallisuuden kokemuksella on merkittävä vaikutus yksilön ja toisaalta koko yhteiskunnan hyvinvointiin. On tärkeää saada jo lapsuudessa kokemus siitä, että omalla mielipiteellä on merkitystä. Itseensä ja vaikutusmahdollisuuksiin uskova lapsi oppii ilmaisemaan itseään, tekemään aloitteita, edistämään itselleen tärkeitä asioita ja ennen kaikkea olemaan aktiivinen yhteiskunnan jäsen. Lasten osallisuutta Pesäkolossa lisätään järjestämällä heille oma työpaja myöhemmin.

