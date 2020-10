Yhdessä: Poikkeusajassa positiivisuus palkitsee

Jutun kirjottaja työskentelee Kainuun Liikunnalla Kajaanin urheilukampus hankkeessa sekä seuratoiminnan parissa. Yhdessä-palsta on tuotettu

4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, Kainuun Nuotan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

– Haluan päästä sellaiseen työhön, jossa oikeasti pääsee auttamaan ihmisiä ja tuomaan positiivista energiaa heidän elämäänsä, vastasi Kajaanin ammattikorkeakoulussa liikunnanohjaajaksi opiskeleva Tuija Nuutinen kysyttäessä häneltä tulevaisuuden ammattihaavetta valmistumisen kynnyksellä.

Positiivista energiaa huokuva nuori nainen saapui Kainuun Liikunnan iloksi vuosi sitten marraskuussa. Tuossa vaiheessa työharjoittelun aikataulu ja tehtävät rakentuivat pitkälti maaliskuussa järjestettävän Barents Winter Games -suurtapahtuman ympärille.

Tapahtumalle kävi kuten lukuisille muillekin tapahtumille kevään ja kesän aikana. Kenties tapahtumia perutaan, siirretään tai muutetaan hybridimuotoon vielä pitkään tulevaisuudessa.

Kainuun Liikunnan tehtävinä ovat kainuulaisten liikuttaminen, liikuntaedellytysten kehittäminen ja toimijoiden kouluttaminen. Toimintaamme ovat erilaisten tapahtumien kirjo, kehittämis- ja asiakastyö monessa muodossa sekä yhteistyö eri toimijoiden kanssa laajalla sektorilla.

Monipuolinen työkenttä ja vaihtelevat tehtävät olivat niitä vetovoimatekijöitä, joiden vuoksi Nuutinen hakeutui harjoitteluun yhdistykseemme.

Nopeatahtinen digiloikka ja toimintojen siirtäminen verkkoon toivat myös omat haasteensa opiskelijoille ja työharjoitteluiden toteutukselle. Poikkeuksellinen aika toi poikkeuksellisen paljon uutta ja erilaista sisältöä työharjoittelujaksoille ja kehitti entisestään hyvää yhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa.

Yhteisiä synergioita löytyi helposti, kun opiskelijoille räätälöitiin mielekkäitä ja ammatillisesti kehittäviä oppimistehtäviä yhdessä oppilaitoksen kanssa. Erilaisia koulutusohjelmia pystyttiin luovasti hyödyntämään, kun suunniteltiin ja toteutettiin verkkotapahtumia, -koulutuksia ja -seminaareja.

Osaamista tarvittiin sosiaalisen median käyttöön, videokuvaukseen ja materiaalien editointiin. Lisäksi tapahtumiin haluttiin aktiivista, positiivista ja liikuttavaa sisältöä.

Loppukesästä ja syksystä tapahtumia ja tilaisuuksia on taas järjestetty vallitseva tilanne ja viranomaismääräykset huomioiden. Työtä ovat leimanneet jatkuva "mitä sitten jos"- ajattelu, ja tämä malli on tullut hyvin tutuksi myös työharjoittelijoille. Kaikissa suunnitelmissa, tapahtumissa ja tilaisuuksissa tulee olla vähintään kolme erilaista variaatiota ja varasuunnitelmaa. Tämä malli tulee varmasti olemaan osa työelämää pitkälle tulevaisuuteen.

– Kaikessa toiminnassa tulee huomioida ennen kaikkea ihmisten turvallisuus ja terveys, muistuttaa Nuutinen.

Nuutisen työharjoittelu on läksiäiskahveja vaille valmis, mutta työelämä liikunnanohjaajalla on vasta edessä. Se näyttäytyy kenties hieman erilaisena, mitä me ajattelimme sen olevan vielä vuosi sitten. Soveltavan liikunnan pariin mielivä Nuutinen suuntaa luottavaisin mielin valmistumisen jälkeen kohti työelämää: "harjoitteluiden kautta oppii parhaiten, kun pääsee tekemään ja osallistumaan konkreettisesti toimintaan".

Opiskelukaupunkina Kajaani on helppo ja mutkaton, etäisyydet ovat pienet, ja kaikki tarpeellinen löytyy läheltä. Kiitosta Nuutiselta saa myös opinahjo Kajaanin ammattikorkeakoulu. Henkilökohtainen ja yksilöllinen suhtautuminen opiskelijoihin auttavat oman opintosuunnitelman rakentamisessa sekä siviilielämän ja opiskelujen yhteensovittamisessa.

Tulevaisuus, työelämä, tulevaisuuden työelämä. Kukaan ei voi tietää millainen se on ja millaiseksi se muuttuu. Positiivisella ja avoimella suhtautumisella muutokseen ja ennustamattomaan tulevaisuuteen sekä erilaisten työtapojen ja erilaisten ihmisten kunnioittamisella luomme oman tulevaisuuden ja omannäköisemme työelämän.