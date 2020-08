Yhdessä: Raivaamassa tietä vastuullisuudelle

Elokuun tullen Kainuun Liikunta ry:ssä alkoi uusi Ekosport Kainuu -hanke. Sen myötä ympäristö- ja ilmastovastuullisuus sisällytetään keskeiseksi tapahtumatuotantoa ohjaavaksi tekijäksi.

– Ympäristön kunnioittaminen on tärkeä Kainuun Liikunnan toimintaa ohjaava arvo. Euroopan aluekehitysrahaston myöntämän hankerahoituksen avulla ympäristövastuullisuus voidaan nyt systemaattisemmin integroida osaksi liikuntamatkailutapahtumiamme. Haluamme toimia tienraivaajina tässä asiassa, järjestön toiminnanjohtaja Teemu Takalo kertoo.

Hankkeen projektipäällikkönä aloitti paluumuuton Helsingistä tehnyt Heini-Maari Kemppainen (KTM). Kemppainen on opiskellut vastuullisuusjohtamista ja työskennellyt aiemmin Aalto-yliopistossa ohjelmapäällikkönä digitaalisen liiketoiminnan kansainvälisissä koulutusohjelmissa.

Ekosport Kainuu -hankkeen keskeisin tavoite on pienentää Kainuussa järjestettävien liikuntamatkailutapahtumien aiheuttamaa ympäristö- ja ilmastokuormaa. Tämä tarkoittaa konkreettisia tekoja, joiden myötä tapahtumaa ennen, sen aikana ja myös tapahtuman jälkeen luonnonvaroja kulutettaisiin mahdollisimman vähän, ja ilmastopäästöt minimoitaisiin. Tyypillisesti tapahtumat rasittavat ympäristöä muun muassa tapahtumapaikalle liikkumisen, roskaamisen ja tarjoilujen myötä.

– Jokainen yksittäinen osallistuja voi omalla kohdallaan tehdä vastuullisia valintoja. Ympäristökuorma pienenee suosimalla kimppakyytejä, valitsemalla kasvisruuan ja lajittelemalla jätteet oikein, Kemppainen summaa.

Osana Ekosport Kainuu -hanketta ympäristövastuullisuuden osaamista lisätään myös alueen muiden tapahtumanjärjestäjien keskuudessa. Kainuun Liikunta on paketoinut koulutussarjan, joka on suunnattu liikunta- ja kulttuurikentän toimijoille. Koulutukset ovat maksuttomia ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

– Tämä on hieno mahdollisuus kehittää ajankohtaista ja tärkeää osaamista. Mikään tapahtuma ei muutu itsestään vastuulliseksi, elleivät kaikki järjestäjätahon sidosryhmät sitoudu ajatukseen, Kemppainen toteaa.

Hankerahoituksen myötä Kainuun Liikunta rakentaa myös mobiili-infosovelluksen tapahtumien käyttöön. Digitaalisesta ratkaisusta toivotaan apua myös esimerkiksi yhteisliikkumisen uusien ratkaisujen saavuttamiseksi.

– Toiveena on, että mobiilisovelluksen kautta voimme tehokkaasti viestiä tapahtumien osallistujille, kuinka he omalta osaltaan voivat tehdä ympäristön kannalta parempia valintoja sekä kertoa siitä, mitä me järjestäjätahona olemme tehneet. Lisäksi digitaalisen ratkaisun myötä vähennämme huomattavasti tarvittavien opasteiden ja ohjelmalehtisten määrää. Tavoitteena on, että tämä näkyisi konkreettisesti esimerkiksi tapahtumien myötä syntyvän jätteen määrässä, Kemppainen kertoo.

Vastuullisuus ja ilmastotyö ovat teemoja, jotka näkyvät kulutuspäätöksiin vaikuttavina kriteereinä aina vain enenevissä määrin.

– Totta kai tämä on meille myös imagokysymys, Takalo myöntää ja täsmentää että vastuullisuustekojen myötä tapahtumiin tavoitellaan myös kasvavia osallistujamääriä.

– Liikuntamatkailutapahtumien tuottaminen on yksi toimintamme peruskivistä ja siksi on meidän velvollisuutemme järjestää ne siten, ettemme samalla päätyisi tuhoamaan kallisarvoista ja ainutlaatuista luontoamme. Haluamme rakentaa hyvinvointia myös tuleville sukupolville.