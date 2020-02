Yhdessä: Satavuotias MLL kunnioittaa historiaa ja katsoo tulevaisuuteen

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiritoimistolla käy vilkas puheensorina. Koolla on vapaaehtoisia, jotka suunnittelevat, mitä MLL 100 -juhlavuonna Kainuussa tapahtuu. Maarit Tartia-Kallio , Liisa Joensuu ja Anna-Liisa Heikkinen selailevat valokuvia.

– Tänä vuonna MLL täyttää 100 vuotta ja piiri 70 vuotta. Onhan tässä juhlan aihetta kerrakseen, he toteavat.

Kaikissa juhlavuoden tapahtumissa 100-vuotias historia näkyy jollakin tavalla. Valmisteilla oleva kuvakollaasi on yksi keino.

– Meillä on kunniakas historia ja sitä kannattaa nyt tuoda esille, MLL:n historiaan perehtynyt Liisa Joensuu muistuttaa ja jatkaa, että MLL:n toiminta on edistänyt kainuulaisten lasten terveyttä ja vähentänyt imeväislasten kuolleisuutta 1950-luvulle saakka. Sotavuosina osastot välittivät maailmalta tulleita avustuksia sotaorvoille.

Kansalaisjärjestön voima ja vahvuus on siinä, että pystytään vastaamaan lasten ja perheiden tarpeisiin nopeasti. Ajan haasteet on huomattu ja kehitetty omaa toimintaa sen mukaan. Osa toiminnasta on siirtynyt myöhemmin julkisiksi palveluiksi.

– Onhan se mahtavaa, että ollaan oltu kehittämässä esimerkiksi neuvolatoimintaa ja äitiyspakkauksia. Luultavasti aika harva tietää, että nämäkin innovaatiot ovat MLL:stä lähtöisin, Maarit Tartia-Kallio huomauttaa.

Liisa Joensuu muistaa, että maahanmuuttajien kotouttamistyötä piiri oli käynnistämässä Kainuussa jo 2000-luvun alussa, jolloin sitä ei vielä kukaan muu tehnyt.

MLL:n tukioppilastoiminta on käynnistetty 1970-luvulla ja se on edelleen ajankohtaista. Tällä hetkellä tukioppilaita on kaikissa Kainuun yläkouluissa. Sisällöt ja toimintatavat ovat kehittyneet vuosien myötä, mutta perusajatus on säilynyt. Maarit Tartia-Kallio ja Liisa Joensuu muistavat hyvin, kuinka he olivat perustamassa tukioppilastoimintaa Ristijärvelle.

– Yhteishengen ja vastuullisuuden vahvistamisen tarpeeseen tukioppilastoiminta vastasi erinomaisesti, arvioi Maarit Tartia-Kallio.

– MLL:n koulutukset ja materiaalit ovat antaneet eväitä omaan opettajan työhön, Liisa Joensuu lisää.

Kaikilla kolmella on monipuolinen ja pitkä kokemus MLL:n toiminnasta paikallisyhdistyksissä, piirissä ja valtakunnallisella tasolla. Liisa Joensuun mielestä parasta MLL:n toiminnassa on ollut se, että pienilläkin paikkakunnilla on saatu perheille toimintaa, virikkeitä ja vertaistukea. Anna-Liisa Heikkisen mukaan samanhenkisten ihmisten kanssa toimiminen hyvän asian puolesta antaa paljon myös itselle.

– On kiva olla mukana sellaisessa toiminnassa, jolla kokee olevan merkitystä lasten ja perheiden hyvässä arjessa, Maarit Tartia-Kallio huomauttaa.

MLL:ssä voi toimia monella tavalla vapaaehtoisena. Tärkeintä on vapaaehtoisen innostus ja kiinnostus. MLL järjestää vapaaehtoistehtäviin perehdytystä, koulutusta ja tukea.

– Vanhemmuuden ja perheen arjen tuki ovat tosi tärkeitä. Tähän tarpeeseen MLL tarjoaa lasten hoitajia, tukihenkilöitä ja vertaistuen paikkoja, kuten perhekahviloita, Anna-Liisa Heikkinen listaa.

– Lisäksi on ainakin lukumummit- ja vaarit, Maarit Tartia-Kallio täydentää.

MLL:n työtä kainuulaisten lasten ja perheiden hyväksi voi tukea myös jäseneksi liittymällä tai tekemällä lahjoituksia.

– Vapaaehtoisena toimiminen on kuitenkin antoisinta, ja MLL:n toiminnassa voi olla mukana vaikkapa juhlavuoden tapahtumia suunnittelemassa ja toteuttamassa, Anna-Liisa Heikkinen hoksaa.

Juhlavuoden suunnittelu jatkuu ja suunnitelmat kehittyvät.

– Ainakin synttärikekkerit järjestetään piiritoimistolla keväällä ja Koko Suomen lastenjuhlat MLL:n varsinaisena syntymäpäivänä 4. lokakuuta, suunnitteluryhmä lupaa lopuksi.