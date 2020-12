Yhdessä: Tärkeintä ovat liike ja hyvät jutut

Lumi narskuu renkaissa, kun auto toisensa jälkeen kaartaa Kajaanin Vimpelinlaakson parkkipaikalle. On tiistai 24. marraskuuta, ja kello on kohta 9.30. Sauvakävelyporukan tämän vuoden 27. ja samalla kauden viimeinen lenkki on alkamassa.

Paikalla on normaaliin tapaan joukko, joka ei jätä jokaviikkoista lenkkiä väliin kuin pakottavasta syystä. Pyörällä paikalle saapuva Esa Tähtinen on ollut mukana jo 22 vuotta eli alusta alkaen.

Talvisessa jumpparyhmässä syntynyt päätös uuden kuntoilumuodon, sauvakävelyn aloittamisesta on pitänyt vuodesta toiseen. Siitä lähtien ryhmä on lähtenyt yhteiselle lenkille joka tiistai, aiemmin iltaisin, mutta nyt kun monenkirjavan ammattitaustan omaavalla ryhmällä on yhteinen titteli, eläkeläinen, ja keski-ikä noin 67 vuotta, lenkille lähdetään aamuisin.

Vauhti on tasaantunut alkuvuosien juoksupainotteisuudesta reippaaksi kävelyksi. Kausi alkaa heti lumien sulettua ja jatkuu latujen aukeamiseen saakka.

Ryhmän kokoonpano on vaihdellut vuosien mittaan. Uusia jäseniä tulee pääosin jumpparyhmien kautta, mutta onpa mukaan tarttunut pururadalla yksinään tarponeita kävelijöitäkin. Niskasen Iivokin kerran pysäytettiin, mutta aikansa aprikoituaan hän ei vielä tarttunut koukkuun, vaan jatkoi matkaansa vähän reippaammalla tahdilla.

Sauvakävelylenkin pituus on kymmenen kilometriä ja se kiertelee Vimpelinvaaran poluilla ja latupohjilla ristiin rastiin.

– Rankempihan tämä on kuin Ristijärven SM-hiihtojen kympin rata, todettiin yhdessä joukon käveltyä kisojen latupohja alkusyksystä.

Legendaarinen Hempan nousu saa sykkeet ylös, ja viimeistään Keskussairaalan nousussa tietää, että taas on reilun puolentoista tunnin lenkki tehnyt tehtävänsä.

Perustajajäsen Esa Tähtinen on pitänyt alusta alkaen tarkkaa kirjanpitoa porukan suorituksista. Lenkkeihin on käytetty aikaa yli 5 000 tuntia eli melkein 210 täyttä vuorokautta. Matkaa on kertynyt lähes 40 000 kilometriä, joten maailmanympärimatka on loppusuoralla.

Matkaa on taittanut 22 vuoden aikana 70 eri henkilöä, ja keskimäärin lenkillä on ollut mukana seitsemän innokasta kävelijää. Viikoittainen lenkki on peruttu 22 vuoden aikana vain kaksi kertaa, molemmilla kerroilla myrskyn takia.

Mikä saa ryhmän kiertämään yhtä ja samaa lenkkiä vuodesta toiseen? Yhteinen motiivi tuntuu olevan kunnon parantaminen ja ryhmän tuoma sosiaalisuus.

Kommentteja sinkoilee kävelyn aikana jokaiselta: "Kunnossa Kaiken Ikää" , "Ei reitti ole tärkein, vaan sopivalla tahdilla ja teholla suoritettu pitkäkestoinen liikunta" , "Ja hyvät jutut" . Vimpelinvaaran pehmeillä poluilla vaihtelevassa maastossa on mukava kävellä.

Matkaa taitetaan vuorovedolla, ja juttukaveri vaihtuu monesti lenkin aikana. Monet maailmanpoliittiset ongelmat on ratkaistu, USA:n presidenttikisasta on riittänyt riemua ja ihmetystä viikkokausiksi, ja vastaukset mieltä askarruttaneeseen kysymykseen Suomen hiihtomaajoukkueen kunnosta on saatu.

– Kyllä kai se kunnon nouseminen tai oikeastaan se, ettei se näin iän myötä laske nopeasti, on tärkein syy, tiivistää ryhmään comebackin tehnyt Samuli Jääskelä .

– Ensimmäisillä kerroilla tuntui, että en pysy mukana millään, mutta nyt syksyisessä metsässä jo kastuu jalat enemmän kuin otsa, Jääskelä toteaa.

Sauvakävelyn lisäksi muun muassa juoksua, pyöräilyä, soutua, kuntosalilla käyntiä ja esimerkiksi metsän raivausta omatoimisesti harrastava joukko ei muutu sohvaperunoiksi kesäkauden jälkeenkään.

Talveksi porukka hajaantuu kukin omaan harrastukseensa. Osa jatkaa kansalaisopiston jumpparyhmissä, ja valtaosa kohtaa toisiaan hiihtoladuilla. Varmaa kuitenkin on, että lumien sulaessa kaivetaan taas kävelysauvat esiin.

Jos kevät on myöhässä, sauvat kopisevat aluksi asfalttiin, mutta viimeistään toukokuussa Vimpelinvaaralla taas tarkastetaan, onko jäähallin kello oikeassa ajassa.

– Tervetuloa keväällä mukaan, metsässä ja porukassa on aina tilaa.

Yhdessä-palsta on tuotettu 29 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, Kainuun Nuotan, MLL:n ja 29 Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Sauvakävely Vinkkejä talvelle Sauvakävely on helppo, tehokas ja edullinen liikuntamuoto. Sauvakävely kehittää kestävyys- ja lihaskuntoa monipuolisesti. Ylävartalon tehokas käyttö lisää energiankulutusta, joka on sauvakävelyssä lähes 50 prosenttia suurempi kuin käveltäessä ilman sauvoja. Sauvat vähentävät polviin ja muihin niveliin kohdistuvaa kuormitusta. Sauvakävely rentouttaa niska-hartiaseudun lihaksistoa sekä lisää yläselän liikkuvuutta. Lisätietoa sauvakävelyn tekniikasta sekä välineiden valinnasta löydät osoitteesta www.suomenlatu.fi Kävelysauvat saat vuokralle Kainuun Liikunnalta, lue lisää osoitteesta www.kainuunliikunta.fi Vinkit: Matias Ronkainen, terveysliikunnan asiantuntija/Kainuun Liikunta

Samuli Jääskelä

