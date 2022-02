Yhdessä: Työelämän pelisäännöt haltuun – 4H:n Ajokortti työelämään -koulutuksista apua nuorille työnhakuun

Kainuun 4H-yhdistykset ovat jo useamman vuoden ajan kouluttaneet työelämän pelisääntöjä kainuulaisille nuorille. Jo tuhannet 9. luokkalaiset ovat saaneet Kainuussa Ajokortti työelämään -koulutuksen.

Koulutuksessa nuoret oppivat perusasioita työnhausta, työelämän käytännöistä ja asiakaspalvelusta. Koulutuksen päätteeksi oppilaat suorittavat loppukokeen sekä täyttävät palautelomakkeen, jonka pohjalta koulutusta sitten parannetaan.

Oppilaat saavat myös mukaansa työelämäoppaan koulutuksessa käydyistä asioista. Koulutuksen suorittamisesta nuori saa todistuksen sekä nuori voi hakea myös koulutuksesta digitaalista osaamismerkkiä. Sen avulla voi näyttää osaamisen erilaisissa sähköisissä välineissä erityisesti työtä hakiessa.

Koulutuksen jälkeen nuorella on paljon tietoa työelämästä.

Koulutuksesta on hyötyä TET-jaksoilla ja nuorella on myös hyvät eväät, kun hän lähtee hakemaan kesätöitä.

Koulutukset toteutetaan yhteistyössä koulujen kanssa koulupäivän aikana.

Mukana yhteistyössä ovat Kajaanin kaupunki sekä maakunnallinen yrityskumppani Osuuskauppa Maakunta, jotka mahdollistavat koulutuksien järjestämisen maksuttomina.

Kajaanissa koulutukset ovat parhaillaan käynnissä. Kajaanin 4H-yhdistys järjestää koulutuksen kaikille Kajaanin, Otanmäen, Puolangan ja Sotkamon 9. luokkalaisille. Tarkoitus on ollut järjestää koulutukset livenä paikan päällä, mutta valitettavasti koronan vuoksi koulutuksia on pitänyt aloittaa etänä.

Etäkoulutukset tuovat omat haasteensa verrattuna siihen, että koulutukset voitaisiin pitää lähikoulutuksina. Toki aikaisempaa kokemusta jo onneksi on etäkoulutuksien järjestämisestä.

Kajaanin 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Johanna Huovinen kertoo etäkoulutuksen haasteista.

– Teamsin kautta et näe etkä kuule mitä luokassa tapahtuu, jos opettajan koneen kamera ja mikrofoni ovat kiinni. Jos etukäteissuunnittelut on tehty hyvin ja koneet, linkit ja netti toimivat, niin kyllä silloin onnistuu etäkoulutuskin. Live on kuitenkin aina parempi.

Toiveissa onkin, että koronatilanne hellittäisi ja päästäisiin mahdollisimman pian pitämään koulutukset lähikoulutuksina, jolloin vuorovaikutus oppilaiden kanssa on aivan eri kuin etäkoulutuksissa.

Koulutukset toteutetaan pysäkkimallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilailla on erilaisia pysäkkejä, missä joka pysäkillä käydään läpi eri työelämän asioita, esimerkiksi opastetaan nuoria, miten tehdään työhakemus ja CV.

Pysäkkimallissa Kajaanin 4H:n lisäksi kouluttajina ovat lähialueen muiden 4H-yhdistyksien työntekijöitä sekä Pore-hankkeen projektipäällikkö Sanna Heinonen .

– Työelämävalmiuksia ja työnhaun aakkosia on hyvä opetella jo peruskoulussa. Keskityimme koulutuksessa muun muassa asiakaspalveluasenteeseen sekä opiskelijoiden vahvuuksien miettimiseen. Niitä voi hyödyntää työnhaussa. Iso kiitos nuorille - he olivat todella aktiivisia koulutuksessa, Pore-hankkeen Sanna Heinonen Kajaanin ammattikorkeakoulusta sanoo.

Pore – Porukalla parempaan -ESR-hankkeeseen kuuluu muun muassa ura- ja koulutusohjaus omista vahvuuksista käsin.

Oppilailta on tullut hyvää palautta Ajokortti työelämään -koulutuksista. Lehtikankaan koulun 9G luokan oppilaat Meea Kähkönen ja Vilja Huotari kertovat, että koulutus antoi hyödyllistä tietoa tulevaisuutta varten.

He saivat muun muassa uutta tietoa työnhakemiseen liittyvistä asioista.

Lehtikankaan koulun oppilaanohjaaja Marjatta Koistisen mielestä koulutus on hyödyllinen, vaikka samoja asiakokonaisuuksia käsitellään yhteiskuntaopin ja oppilaanohjauksen oppitunneilla.

– Tämä koulutus oli tarkoitus toteuttaa lähikoulutuksena, mutta koronan vuoksi se toteutettiin etäyhteydellä, joka kyllä yhteyksien osalta onnistui hyvin, mutta vuorovaikutus kouluttajien ja oppilaiden välillä ei ollut niin aito kuin lähikoulutuksessa voi olla, Marjatta Koistinen jatkaa.

