Yhdessä: Työkokemusta ja leikkiseuraa

Lapsiparkki on Kajaanin perhekeskuksen ala-aulassa toimiva maksuton lastenhoitopalvelu. Toiminta tarjoaa lapsille mielekästä puuhaa, hoitajille työkokemusta ja vanhemmille muutaman tunnin omaa aikaa käytettäväksi esimerkiksi kaupassa käyntiin tai omiin harrastuksiin.

Parkissa lapset voivat leikkiä yhdessä toistensa kanssa ja välillä järjestetään ohjelmaa, askartelua tai erilaisia ryhmäleikkejä.

Lapsia on hoitamassa aina kaksi tehtävään koulutettua Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) hoitajaa tai 4H:n ohjaajaa, jotka huolehtivat lasten hyvinvoinnista ja ovat aktiivisesti mukana lasten leikeissä.

Parkki on avoinna joka lauantai kevään ajan kello 10–14 ja hoitoaika on maksimissaan kaksi tuntia per lapsi. Parkkiin mahtuu kerrallaan kymmenen lasta. Hoitopaikan voi halutessaan varata soittamalla MLL:n Kainuun piirin lastenhoitovälitykseen tai tulla katsomaan, onko parkissa vapaita paikkoja.

Kysyimme , mitä mieltä Lapsiparkin käyttäjät sekä hoitajat ovat olleet parkin toiminnasta. Palvelun maksuttomuus oli niin lapsen vanhemman kuin hoitajankin mielestä hieno asia.

– On todella kiva, että tällainen on olemassa, Marika Tuovinen toteaa.

Marika on tuonut viisivuotiaan Alisa-tyttärensä parkkiin jo varhain aamulla. Hän kertoi, että Alisa oli ollut parkissa aiemminkin ja tykännyt siellä viettämästään ajastaan kovasti. He olivat yhdessä päättäneet tulla uudelleen tapaamaan vanhoja leikkikavereita sekä tutustumaan uusiin. Tuovinen kertoi aikovansa käyttää palvelua jatkossakin.

Alisalle tärkeintä oli päästä leikkimään muiden lasten ja hoitajien kanssa. Suosikkileluksi oli kehkeytynyt pieni maatilarakennus ja siihen kuuluvat eläimet.

Leikiksi muodostui nopeasti vauhdikas piiloleikki eläinten ja hoitajien kesken, jossa eläimet piiloutuivat Alisan avustamina ympäri maatilaa ja hoitajat auttoivat etsimään niitä.

Paikalla ollut 4H:n ohjaaja Emilia Pasanen kertoi, millaista Lapsiparkissa ja lasten kanssa työskentely on ollut. Tärkeimmäksi asiaksi Emilia nosti lasten iloisuuden. Hän kertoi, miten lasten kanssa vietetty aika saa unohtamaan kaikki maailman huolet ja murheet.

– Lapsista huokuu elämänilo, Emilia Pasanen toteaa hymyillen.

Hänellä on aiempaa kokemusta lastenhoidosta äitinsä töiden kautta perhepäivähoidossa.

Emilia on aiemmin hoitanut myös omia serkkujaan ja pikkusiskojaan. Lapsiparkissa tehty työ on Emilialle kuitenkin ensimmäistä lastenhoitotyötä, josta hän saa palkkaa. Se on myös tarjonnut hänelle ensimmäisen kosketuksen työelämään.

Hoitajillekin on parkin toiminnassa tärkeää, että lapset pääsevät tapaamaan muita lapsia ja leikkimään heidän kanssaan. Kaikille lapsille ei välttämättä aina löydy seuraa päiväkodin tai koulun ulkopuolelta, joten parkki tarjoaa oivan tilaisuuden lapsille saada tutustua ikätovereihinsa ja löytää siten uusia leikkikavereita.

Paikalla ei aina välttämättä ole useampia lapsia, mutta hoitajat ovat aina innokkaasti mukana lasten leikeissä ja pitävät huolen siitä, että lapsilla on mukava ja tervetullut olo koko käynnin ajan.

