Yhdessä: Vapaaehtoistoiminnalla iloa, tukea ja toivoa

OLKA koordinoi Kainuun uudessa sairaalassa tapahtuvaa järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoistoiminta antaa iloa, tukea ja toivoa potilaille ja heidän läheisilleen.

Vapaaehtoiset voivat tavoittaa potilaita ja heidän läheisiään jo sairaalassa, antaa aikaa kiireettömään kohtaamiseen sekä tuen antamiseen sairauteen tai vammaan sopeutumisessa.

– OLKA koordinoi sairaalan vapaaehtoistoimintaa ja huolehtii tarvittavasta koulutuksesta ja tuesta. OLKAn kautta yhä useampi sairaalan potilas ja läheinen saa vertaistukea vapaaehtoisilta toimijoilta, kertoo OLKA Kainuun verkostokoordinaattori Jari Vierimaa .

Kainuussa OLKA-toimintaan kuuluu kolme palvelulinjaa. Sairaalan OLKA-pisteen Oiva-tietopalvelussa potilas ja hänen läheisensä saavat tietoa yhdistyksistä ja yhdistykset voivat pitää teemapäiviä sekä esitellä toimintaansa. Ilona-palvelussa vapaaehtoiset toimivat sairaalassa esimerkiksi aula-avustajina, juttukaverina, leikkikaverina ja esiintyjänä.

Vertaistukipalvelussa valmennetut vertaistukijat antavat tukea samaan sairauteen sairastuneelle. Vertaistukihenkilö on sitoutunut vaitioloon. Sairaalavapaaehtoisena voi toimia joko oman yhdistyksen kautta tai yksityisenä henkilönä.

Vapaaehtoistyö ei korvaa ammattilaisten työtä eikä ota kantaa hoidollisiin asioihin, vaan vapaaehtoset toimivat potilaan tukena. Sairaalavapaaehtoisen oma elämäntilanne tulee olla myös tasapainossa.

Kaikki OLKAn vapaaehtoiset valmennetaan tehtäviin. Vertaistukihenkilöillä tulee olla käytynä lisäksi vertaistukihenkilövalmennus.

– OLKAn ensimmäinen vertaistukivalmennus järjestetään nyt marraskuussa. Jatkossa vertaistukihenkilövalmennuksia järjestetään tarpeen mukaan vuosittain, kertoo Vierimaa.

OLKA-piste avattiin Kainuun uuteen sairaalaan lokakuussa. OLKA-pisteeltä saa tietoa muun muassa yhdistysten ja terveydenhuollon tukimuodoista. Jatkossa OLKA-piste tarjoaa aikaa kohdata kasvokkain, tietoa vertaistuesta ja vertaistuen välitystä sekä yhdistysten ja sairaalan yksiköiden teemapäiviä.

– OLKA-pisteeltä voi tavoittaa yhdistysten vapaaehtoisia tai OLKAn työntekijöitä. OLKA-pisteellä ei kuitenkaan ole jatkuvaa päivystystä, ja materiaaleihin voi tutustua myös ilman vapaaehtoisen tai OLKAn työntekijän läsnäoloa. Yhdistykset ja yhteisöt ovat tervetulleita kertomaan toiminnastaan, Vierimaa kannustaa.

Marja Hirvonen on toiminut vertaistukijana omaisen roolissa sen jälkeen, kun puoliso Teuvo Hirvonen sairastui aivoverenkiertohäiriöön. Kuva: Seija Heikkinen.

Marja Hirvonen Kainuun Aivoyhdistys ry:stä on Aivoliiton Vuoden vapaaehtoinen vuonna 2020. Tunnustuksen myötä Marja on Aivoliiton ehdokas Kansalaisareenan Vuoden vapaaehtoiseksi. Aivoyhdistyksen tehtävien rinnalla Marja toimii omaisten vertaistukihenkilönä ja on mukana kehittämässä myös Kainuun OLKA-toimintaa.

Vapaaehtoiseksi Marja Hirvonen ohjautui mukaan oman henkilökohtaisen kokemuksen myötä.

– Vapaaehtoisuus on tuonut paljon sisältöä elämään. Vapaaehtoistoiminta on välillä haasteellista, joskus vaikeatakin, mutta palkitsee aina jossain vaiheessa. Vapaaehtoistoiminta on tuonut osaamista, ja tässä toiminnassa olen saanut kohdata monia mielenkiintoisia ihmisiä.

Marja Hirvonen on toiminut myös vertaistukijana omaisen roolissa sen jälkeen, kun puoliso Teuvo Hirvonen sairastui aivoverenkiertohäiriöön.

– Vertaistuki on antanut uskoa siitä, että elämä sairauden jälkeen jatkuu, mutta erilaisena.

– Jos omainen ei jaksa kulkea sairastuneen rinnalla, niin voi saada vertaistukea vastaavassa tilanteessa olevilta omaisilta, Marja Hirvonen pohtii.

Teuvo Hirvonen kokee, että sairastumisen myötä elämä muuttui täysin erilaiseksi.

– Oman sairauden myötä olen oppinut ymmärtämään, että antamalla vertaistukea toisille, saa apua myös itse. Vastaavassa tilanteessa olevien kanssa on hyvä keskustella rauhallisesti ja kuunnellen.

Myös omaiselle läheisen sairastuminen voi olla hyvin traumaattinen kokemus. Marja Hirvonen toivoo, että jokainen löytää oman rinnalla kulkijan ja kuuntelijan.

– Tilanne tuli kuin tähti kirkkaalta taivaalta. Vertaistukija antaa uskoa ja toivoa muuttuneeseen elämään. Vertaistukija on askeleita edellä.

Kainuun OLKA-toiminnasta Marja Hirvonen on ilahtunut.

– Hieno asia, että OLKA saatiin myös tänne Kainuuseen. Yhdistyksellemme se merkitsee todella paljon. OLKAn kautta saadaan uutta potkua yhdistystoimintaan, ja pystymme paremmin verkostoitumaan toisten yhdistysten kanssa, joista ei ole ollut aikaisemmin tietoakaan.

