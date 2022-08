Yhdessä: Vertaistukea ja vanhemmuuden vahvistamista välimatkoista huolimatta

Vanhemmuus on koko elämän mittainen seikkailu. Se ei ole helppo tehtävä vaan täynnä haasteita, jotka voivat välillä tuntua hankalilta. Välillä on tasaisen puuduttavaa arkea, joka saattaa ärsyttää. Välillä mäet tuntuvat raskailta, pitkiltä ja uuvuttavilta.

Lasten kanssa ei meinaa sujua tai oma vanhemmuus askarruttaa muuten vaan. Vanhemmuus kehittyy koko ajan lapsen kasvaessa, ja siinä ei tarvitse tulla valmiiksi. Riittää kun on tarpeeksi hyvä ja vanhemmuus on omanäköistä.

Digitaalinen Pesäkolo – perheiden kohtaamispaikka verkossa on kainuulaisten lapsiperheiden vanhemmuuden vahvistamiseen ja vertaistuen lisäämiseen tähtäävä hanke ja sitä hallinnoi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri.

Tavoitteena on tasa-arvoinen osallistumisen mahdollisuus vanhemmuutta tukeviin toimintoihin välimatkoista huolimatta ja samassa elämän tilanteessa olevien vertaisten löytäminen. Vanhemmuuden tuki sisältää vanhemman sekä perheen voimavarojen, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistamista, sekä monipuolista ja ymmärrettävää tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä niitä tukevista käytännöistä.

Digitaalinen Pesäkolo -hanke kehittää, ja vie jo olemassa olevaa vanhemmuuden tukea verkkoon erilaisten toimintojen kautta. Tarpeet nousevat asiakkaista. Ajatuksena on, että perheet löytävät helposti vertaistukea ja tietoa perhettä tukevista toiminnoista arkeen ajasta ja paikasta riippumatta Kainuun alueelta.

Tänä päivänä tieto on kaikkialla läsnä. Voimme muutamia hakusanoja käyttämällä päästä kotoa saman tiedon äärelle kuin ammattilaisetkin. Teoria ja käytäntö voivat olla kuitenkin melko kaukana toisistaan. Etenkin vanhemmuutta koskevan tiedon rinnalle kaivataan entistä enemmän kokemuksellista tietoa, kuten kokemuksia siitä, kuinka toiset vanhemmat ovat selvinneet esimerkiksi lapsen univaikeuksista. Nykypäivän vanhemmat ovat tottuneet etsimään tietoa, toveruutta ja kommunikaatiota verkon kautta. Samassa elämäntilanteessa olevien kesken syntyvä yhteinen ymmärrys on vertaistukea parhaimmillaan.

Perheiden tukea on saatavilla monenlaista ja eri organisaatioiden järjestämää. Lapsiperheiden tukeminen on moninainen kenttä, jonka sisällä vertaistoiminnalla on merkittävä rooli.

Vertaistoiminta on huokea, inhimillinen ja merkittävä tapa tukea. Matalankynnyksen perhekahvilatoimintaa ja avointa kohtaamispaikkatoimintaa on Kainuussa ympäriinsä. Vertaistoiminnan järjestämisessä on kuitenkin alueellisia eroja. Aina ei ole kuitenkaan mahdollisuutta osallistua syystä tai toisesta paikan päällä olevaan toimintaan. Ei ole myöskään itsestään selvää, että tieto tarjolla olevista tukemisen mahdollisuuksista tavoittaa perheet.

MLL:n mallintamia Vanhemmuuden tuen ryhmiä on alkamassa syksyllä verkossa vauvaperheille, että isompien lapsien perheille. Elo-syyskuusta lähtien aloitellaan myös vanhempien aamukahveja ja vauvaa odottaville suunnattua ryhmää. Nämä "kohtaamispaikat" toteutetaan verkossa olevina live-ryhminä. Ryhmät ovat avoimia tai suljettuja ryhmiä.

Verkossa olevat toiminnot toteutetaan muun muassa Zoom-verkkotyökalun kautta. Uusia ryhmiä aloitetaan sitä mukaan mitä tarvetta nousee esille ja kiinnostusta ryhmiin löytyy. Facebookiin on luotu ryhmä Kaenuulaeset Vanahemmat , jonka tarkoituksena on koota Kainuussa vanhemmuuden tuen ympärillä olevia toimintoja helposti löydettäviksi. Ryhmään tulee tietoa eri organisaatioiden järjestämistä palveluista. Jo aiemmin mainittujen live-ryhmien lisäksi ryhmään tulee eri aihealueisiin liittyen huoneita, joissa voi käydä keskustelua ja saada tietoa omaan tahtiin.

Parhain ja toimiva kokonaisuus syntyy yhteistyöstä. Olisiko sinulla ideoita millaista tukea kainuulainen lapsiperhe tarvitsee tänä päivänä? Ajatuksia ja ehdotuksia otetaan mielellämme vastaan. Tehdään yhdessä kainuulaisille vanhemmille parempaa tukea tulevaisuuteen.

Mikä Pesäkolo MLL:n Kainuun Piirin Digitaalinen Pesäkolo – perheiden kohtaamispaikka verkossa -hanke STEA:n rahoitus vuosille 2022-2024 Kainuulaisten lapsiperheiden vanhemmuuden vahvistamista ja vertaistuen lisääminen digitaalisiin vanhemmuuden tuen ja vertaistuen ryhmämuotoisiin toimintoihin Hankkeen yhteistyökumppaneina MLL:n lisäksi ovat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä sekä Kajaanin evankelisluterilainen seurakunta. Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmät, Lapsi mielessä -vanhempainryhmät, ABC- vanhemmuusryhmät Kohderyhmälähtöiset ryhmät (odottavat äidit, nuoret lapsiperheet, erityistä tukea tarvitsevien lasten perheet) Teemalliset porinaryhmät (uhmaikäinen, unihaasteet, vanhemman väsymys) Kaikille avointa, maksutonta toimintaa Tietoa toiminnasta: http://kainuunpiiri.mll.fi, Koordinaattori Suvi-Maria Tolonen, suvi-maria.tolonen@mll.fi

