Yhdessä: Vuokatti Hiihdossa juhlitaan pyöreitä

Lauantaina 5.3. hiihdettävä Vuokatti Hiihto täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Kaksi vuotta sitten koronaviruspandemian ensimmäisenä kohdannut massahiihtotapahtuma on valmiina juhlahiihtoon ja uuteen tulemiseen, vaikka tällä kertaa tapahtuman järjestelyvastuussa toimivaa Tatu Heikkilää jännittääkin hieman normaalia enemmän.

– Vaikka Kainuun Liikunta on rutinoitunut tapahtumajärjestäjä, tuo kahden vuoden järjestelytauko oman pikku lisäpaineensa tekemiseen. Kokeneita vapaaehtoistoimijoita on vaihtunut uusiin, ja muutoinkin korona on asettanut edelleen omat haasteensa tapahtuman valmisteluihin, Heikkilä toteaa.

Heikkilä on silti hyvillään siitä, että nyt päästään pitkän tauon jälkeen hiihtämään.

– Kyllä innokkaimmat hiihtotapahtumien kävijät ovat kyselleet jo pitkin talvea tapahtuman kohtalosta. Tuntuu hyvältä päästä taas tarjoamaan tapahtumaelämyksiä sekä mahdollisuuksia oman kunnon mittaamiseen tutussa tapahtumassa.

Kajaanilainen Eero Okkonen on nähnyt Vuokatti Hiihdon nousut ja laskut, niin ladulla kuin tapahtumaa kokonaisuutena katsoenkin. Hän kuuluu siihen pieneen joukkoon, joka on osallistunut jokaiseen Vuokatti Hiihtoon.

– Minua Vuokatti Hiihdossa houkuttelevat tietysti sijainti lähellä kotia, mutta myös hyvä huolto, huippukuntoiset ladut ja tuttujen sekä tuntemattomien kannustus reitillä, kuvailee pitkien hiihtomatkojen nimeen vannova Okkonen mieltymystään tapahtumaan.

Myös mieleenpainuvin muisto tapahtumasta liittyy toimivaan huoltoon. Okkosen jalka meinasi puutua silloin hiihdetyllä Hiukan jääosuudella vastatuulessa niin, että hän oli valmis keskeyttämään hiihdon.

– Huoltopisteellä ei keskeytysaikeitani katsottu hyvällä, ja pyytämäni kuljetuksen sijaan sain jalalle hyvän hieronnan sekä suolatabletteja. Tuon käsittelyn jälkeen meno oli taas kuin uudesti syntyneellä, Okkonen muistelee.

Vuokatti Hiihdon kehityksestä kysyttäessä Okkonen miettii hetken ja sanoo: – Sinne Hiukkaan en enää kaipaa. Nykyinen hiihtoreitti on hyvä, koska siinä on sopivasti jäällä hiihtoa. Muutenkin tapahtuman vahvuus on nimenomaan siinä, että sen laatu on pystynyt korkeana vuodesta toiseen, ja samaa toivon myös tulevaisuudelta.

Eero Okkonen hiihtää itse noin 3000 kilometriä vuodessa, joten ihan satunnaisesta sunnuntaihiihtäjästä ei ole kyse. Vuokatti Hiihdon ja hiihtotapahtumien merkityksen yleensä hän näkee siinä, että ne toimivat hyvänä motivaattorina ladulle lähtemiseen.

– Kun on lukinnut talven tapahtumatavoitteen ajoissa, hiihtämään lähteminen on varmasti paljon taatumpaa. Vaikka ei kilpaa hiihtäisikään, niin jo tapahtumaan osallistuminen ja hiihtomatkasta kunnialla selviäminen laittavat kuntoilemaan ihan eri tavalla.

Vuokatti Hiihto järjestetään Euroopan Nuorten Talviolympiafestivaalien vuoksi kaksi viikko normaalia aikaisemmin, mutta sillä ei näyttäisi olevan vaikutusta tapahtuman suosioon.

Tähän mennessä ennakkoon ilmoittautuneiden noin 1100 osallistujan perusteella Vuokatti Hiihdosta on tulossa tänä talvena yksi Suomen suurimmista, ellei suurin massahiihtotapahtuma. Tatu Heikkilä on tilanteesta hyvillään.

– Markkinointipanostuksemme ovat pandemian aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen olleet normaalia pienemmät, mutta silti hiihtäjiä on tulossa paikalle kiitettävästi. Se kertoo siitä, että Vuokatilla ja Vuokatti Hiihdolla on imua hiihtäjien parissa.

Myös tapahtuman tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä Vuokatin olosuhteet niin matkailun kuin hiihdonkin suhteet kehittyvät Vuokatissa koko ajan, ja maastohiihdon harrastajamäärä valtakunnallisesti on hyvässä kasvussa.

