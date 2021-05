Yhdessä: Vuokrattavat lastentarvikkeet helpottavat matkustamista Kainuuseen – MLL vuokraa tarvikkeita

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kainuun piiri on tukenut lapsiperheitä jo vuosia mahdollisuudella vuokrata turvaistuimia ja muita lapsiperheessä tarvittavia varusteita.

Vuokrattavana on turvaistuimia, turvakaukaloita ja turvavyöistuimia kaiken kokoisille ja ikäisille lapsille. Turvaistuimet ovat kysyttyjä varsinkin lomien aikaan. Tavallisin vuokraustarve on perheen saapuminen vieraillulle Kainuuseen isovanhempien tai tuttavien luokse julkisilla kulkuvälineillä, jolloin turvaistuinten kuljetus on hankalaa.

Isovanhemmat tai perhe itse varaa turvaistuimen tarvitsemalleen aikavälille ja sopii noudosta varauksen yhteydessä. Varaaminen tapahtuu puhelimitse tai sähköpostitse. Istuimen voi noutaa varaaja itse tai esimerkiksi vanhemmat, jolloin turvaistuin on autossa valmiina, kun perhe käydään hakemassa esimerkiksi junalta. Istuimet noudetaan ja palautetaan sovitusti MLL:n Kainuun piirin toimiston aukioloaikana Kajaanin keskustasta.

Turvaistuimien lisäksi MLL:n Kainuun piiriltä voi vuokrata matkasängyn, syöttötuolin sekä sitterin. Vuokrauspalvelua käyttäneet ovat antaneet paljon positiivista palautetta helposta ja edullisesta palvelusta.

Henriikka Lindfors asuu Mikkelissä ja kertoo selvittäneensä turvaistuimien vuokrausmahdollisuutta sekä pohtineensa turvaistuimen ostoa vanhempiensa luokse Kajaaniin. Sitten hän löysi MLL:n Kainuun piirin palvelun ja kertoo ottaneensa yhteyttä turvaistuimen vuokrauksen tiimoilta. Lindfors kuvailee omia kokemuksiaan vuokrauspalvelusta hyviksi.

– Vuokrauspalvelu on edullista ja helppoa, varsinkin kun matkustaa ilman omaa autoa Mikkelistä saakka Kajaaniin vanhempien luokse, hän kertoo.

Lindfors on käyttänyt palvelua useita kertoja ja kertoo suositelleensa sitä myös ystävilleen. Palvelun helppouden lisäksi hän korostaa istuimien turvallisuutta ja laadukkuutta ja kertookin saaneensa Kainuun piiriltä kattavasti haluamiaan tietoja turvaistuimista.

Jakke Lindfors palauttaa turvaistuinta tyttärensä puolesta Kainuun piirin toimistolle, kun tytär perheineen on lähtenyt jo junalla kotiin päin.

– Olemme käyttäneet palvelua jo kolme kertaa ja jatkossakin tulee tarpeeseen, Lindfors kertoo.

Hän kuvailee palvelua käteväksi ja huokean hintaiseksi.

– Turvaistuin on helppokäyttöinen, sillä sen saa tarvittaessa nopeastikin siirrettyä toiseen autoon, Lindfors kehuu.

Jakke Lindfors

Vuokrahinnat ovat erittäin edullisia verrattuna uusiin varusteisiin, varsinkin jos tarve on vähäinen. Välineet ovat laadukkaita ja niitä uusitaan säännöllisesti. Varusteiden hankintaan Kainuun piiri on saanut lahjoituksia ja tämä mahdollistaakin erittäin edulliset vuokrahinnat.

Maksutapana toimii käteinen. Turvaistuimista löytyy isofix-kiinnitys, mutta ne saa kiinni myös perinteisellä turvavyökiinnityksellä.

MLL:n Kainuun piiri vuokraa myös pomppulinnaa, rintanappikonetta sekä ilmapallopuhallinta, joista on paljon iloa esim. pienille syntymäpäivävieraille.

Vuokrattavista välineistä löytyy lisätietoja ja kuvia MLL:n Kainuun piirin kotisivuilta.