Yhdessä: Yhteistyöllä ja kumppanuudella parempiin tuloksiin

MLL Kainuun piirin hallinnoima JärjestöKainuu 2.0 – Hyvinvoinnin tukena -hanke aloitti tammikuussa viimeisen toimintavuotensa. Hankkeen johtoryhmässä ovat mukana MLL Kainuun piiri ry:n lisäksi Kainuun Liikunta ry, Vuolle Setlementti ry, Spartak Kajaani ry, Kainuun Kehitysvammaisten tukipiiri ry, Kainuun Mielenterveysseura KaMi ry, Kajaanin Hyvä Mieli ry, Kainuun Muistiyhdistys ry, Kainuun omaishoitajat ja läheiset ry sekä Nuorten Ystävät.

– On tärkeää, että pienessä maakunnassa yhdistykset yhdistävät voimavarojaan ja tekevät asioita yhdessä, toteaa MLL Kainuun piirin toiminnanjohtaja Seija Karjalainen .

– Meillä on paljon yhteisiä päämääriä, joiden saavuttaminen on helpompaa isommalla porukalla kuin yksin.

Toiminta on ollut alusta lähtien avointa kaikille kainuulaisille yhdistyksille. Mukana JärjestöKainuu -hankkeen toiminnoissa on ollut useita satoja yhdistystoimijoita ympäri Kainuuta toimialasta riippumatta.

Tällaisia toimintoja ovat olleet muun muassa järjestöjen ja kuntien yhteistyötä tukevat järjestöillat kaikissa Kainuun kunnissa, opiskelijoiden järjestötietoisuutta lisäävät järjestökahvit oppilaitoksissa, sekä erilaiset järjestöjen toiminnan kehittämiseen ja toiminnasta tiedottamiseen tähtäävät koulutukset, työpajat ja tapahtumat.

Järjestöjen yhteistyötä on pyritty vahvistamaan myös Kainuun sote -kuntayhtymän kanssa hankkeen alusta asti. Hankkeen julkaisemaa Järjestökirjettä tilaa tällä hetkellä 542 toimijaa.

Järjestö Kainuu 2.0 -hankkeessa on muodostettu pop up- työryhmiä erilaisten teemojen ympärille. Yksi pop up- ryhmistä on alkuvuodesta 2019 perustettu resursointityöryhmä. Ryhmän tarkoitus on ollut esittää kumppanuuteen perustuvia, uudenlaisia avustuskäytäntöjä Kainuun sotelle sekä kunnille sote-järjestöjen toimintojen rahoittamiseen.

Syksyn 2019 aikana kävi ilmi, että sote-järjestöjen avustaminen oli vähällä loppua Kainuussa kokonaan. Tilanne olisi ollut koko Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen.

Joulukuussa 2019 Kainuun soten valtuusto kuitenkin päätti palauttaa järjestöavustukset takaisin soten tämän vuoden budjettiin. Osansa tähän lienee ollut sillä laajalla yhteisellä vaikuttamistyöllä, jota yhdistykset tekivät järjestöavustusten säilyttämiseksi.

Vastaava työhönvalmentaja Mari Jääskeläinen Nuorten Ystävien Klubitalo Tönäriltä sanoo olevansa helpottunut järjestöavustusten palauttamisesta. Epäselvää on kuitenkin vielä, milloin ja miten avustuksia voi hakea.

– Tämä vaikeuttaa Tönärin toimintojen suunnittelua, koska vuosittain hakemamme järjestöavustus vastaa yhden henkilön vuosipalkkaa omassa vuosibudjetissamme, Jääskeläinen toteaa.

Myös kriisikeskusjohtaja Jaana Nousiainen KaMi ry:ltä on huolissaan toimintojen tulevaisuudesta.

– Jatkuvassa epävarmuudessa eläminen vaikeuttaa kohtuuttomasti kriisikeskustoiminnan suunnittelua. Syksyllä tapahtuneen kaltaiset äkilliset budjettimuutokset vievät suunnattomasti voimavaroja varsinaiselta työltä, joka on kainuulaisten ihmisten auttamista hädän hetkellä.

Yhdistystoimijat toivovatkin, että budjettiselkkaus johtaisi lähitulevaisuudessa yhteiseen suunnitteluun, jotta alueen asukkaiden hyvinvoinnista voitaisiin pitää jatkossa parempaa huolta.

Toiveena on, että avustuskäytännöistä ja erilaisista avustusvaihtoehdoista keskusteltaisiin yhdessä kumppanuuspöydän ääressä kuntien, kuntayhtymän edustajien sekä järjestöjen kesken.

– Tällöin voisimme saavuttaa yhdessä parempia tuloksia kainuulaisten hyvinvoinnin turvaamisessa.

