Yhdysvallat nousi maailman koronatilaston kärkeen – edustajainhuoneen odotetaan hyväksyvän historiallinen tukipaketti tänään perjantaina

Yhdysvalloissa on nyt enemmän koronavirustartuntoja kuin missään muussa maassa. Yhdysvallat ohitti Kiinan tartuntojen määrässä torstaina. Perjantaina koronavirustartuntojen oli vahvistettu Yhdysvalloissa jo yli 85 600.

Tartuntoja on jokaisessa osavaltiossa ja niiden määrä kasvaa nopealla tahdilla koko maassa. Tartuntojen määrää on selitetty esimerkiksi sillä, Yhdysvallat tekee runsaasti koronatestejä. Kritiikkiä on saanut myös presidentti Donald Trump, jonka toimia viruksen torjumiseksi osa piti alkuun riittämättöminä.

Yhdysvaltalaismedioiden faktantarkituksen mukaan Trump esitti kansalle kaunisteltuja ja valheellisia väittämiä viruksesta.

Tartuntojen määrä on kasvanut viime päivinä dramaattisesti. Tällä viikolla uusia tartuntoja on vahvistettu torstaihin mennessä joka päivä yli 10 000, torstaina peräti yli 17 000.

Ensimmäinen koronavirustartunta havaittiin Yhdysvalloissa tammikuun loppupuolella. Nyt, reilut kaksi kuukautta myöhemmin, Yhdysvalloista on tullut pandemian pahin keskus.

Pahin tilanne on New Yorkin osavaltiossa, jossa lääkäreillä on täysi työ koronapotilaiden hoitamisessa. Torstaiaamuna sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden määrä oli osavaltiossa kasvanut 40 prosenttia, kertoi kuvernööri Andrew Cuomo The New York Timesin mukaan.

Sairaalahoidossa oli perjantaina yli 5 300 potilasta, joista tehohoidossa on lähes 1 300 ihmistä. New Yorkissa oli perjantaina lähes 39 000 vahvistettua tartuntaa ja lähes 470 koronauhria.

Pahin on kuitenkin vielä edessä, sillä arvioiden mukaan epidemian huippu on noin 2–3 viikon päässä New Yorkin osavaltiossa, jossa tartunta on selvästi eniten.

Historiallinen tukipaketti

Samalla kun tartuntojen määrä kasvaa, myös työttömyyden ennustetaan nouseva katastrofaalisen korkeaksi. Viime viikolla työttömyyskorvausta haki maassa noin 3,3 miljoonaa ihmistä. The Washington Postin mukaan hakemusten määrä nousi viikossa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Asiantuntijoiden mukaan tämä on vasta alkua edessä olevalle työttömyyspiikille: yli 40 miljoonaa yhdysvaltalaista saattaa menettää työpaikkansa huhtikuuhun mennessä, sanovat asiantuntijat The Washington Postin mukaan.

Taloustilanteen elvyttämiseksi Yhdysvaltojen senaatti hyväksyi tällä viikolla maan historian suurimman tukipaketin: peräti 2000 miljardia dollaria.

Edustajainhuoneen on määrä käsitellä pakettia perjantaina. Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi sanoi etukäteen, että tukipaketilla on molempien puolueiden vahva tuki. Tukipaketin odotetaankin menevän läpi myös edustajainhuoneessa.

Noin 900-sivuiseen tukipakettiin sisältyy muun muassa 1 200 dollarin suuruinen tuki suurimmalle osalle aikuisista ja 500 dollarin lisä jokaisesta lapsesta. Lisäksi työttömyysturva laajenee ja pienyritykset saavat tukea palkanmaksuun. Tukipakettiin sisältyy muun muassa verohelpotuksia, lainoja ja rahaa sairaaloille.

Senaattori Mitch McConnellin mukaan tukipaketti vastaa laajuudeltaan sota-ajan investointia Yhdysvalloissa.