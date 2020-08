Yhdysvalloissa ei vieläkään päästy sopuun koronatukipaketista – Trump väläytti kongressin ohittamista presidentin asetuksilla

Yhdysvalloissa kongressin republikaanit ja demokraatit eivät saaneet perjantaina sopua aikaan koronatukipaketista. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Nyt Valkoisen talon puolesta neuvottelevat virkamiehet, valtiovarainministeri Steven Mnuchin ja henkilöstöpäällikkö Mark Meadows , kehottavat presidentti Donald Trumpia käyttämään toimivaltaansa tukipaketin aikaansaamiseksi ilman kongressia. Uutistoimisto AP kertoo Trumpin sanoneen perjantaina, että tämä todennäköisesti antaa uusia presidentin asetuksia lähipäivinä, mikäli tukipaketista ei päästä kongressissa sopuun.

Trump on AP:n mukaan väläyttänyt asetuksen antamista muun muassa häädöistä, opintolainoista ja osavaltioiden koronarahoituksen uudelleenohjauksen sallimisesta työttömyysturvaan.

– Presidentti haluaisi, että sopu saadaan aikaiseksi. Ikävä kyllä asia ei edistynyt tänään ollenkaan, Mnuchin kertoi Reutersin mukaan toimittajille keskusteltuaan edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosin ja senaatin demokraattien johtaja Chuck Schumerin kanssa lähes puolitoista tuntia.

On kyseenalaista, missä määrin Trump voi ohjailla koronatoimenpiteitä presidentin asetuksilla. Reutersin mukaan Yhdysvaltain perustuslaissa ylin päätösvalta liittovaltion varojen käytöstä on kongressilla. Näin ollen Trumpilla ei pitäisi olla auktoriteettia päättää siitä, kuinka valtion varoja käytetään koronapandemian hoitamiseen. Reutersin mukaan Schumer on maininnut lehdistötilaisuudessa, että presidentti voi ainoastaan lykätä rahoitusta, ei päättää uusista rahoituskohteista.

Koronavirukseen on kuollut Yhdysvalloissa yli 160 000 ihmistä. Kymmenet miljoonat ovat jääneet työttömäksi.

Työttömyystuki kynnyskysymys

Koronatukipaketin jatkamisesta on neuvoteltu kaksi viikkoa lähes päivittäin. Edellinen tukiohjelma päättyi heinäkuun lopussa.

Demokraatit ovat ehdottaneet tukipaketin suuruudeksi 3,4 biljoonaa dollaria, republikaanit biljoona dollaria. Uutistoimisto AP:n mukaan demokraatit tarjoutuivat laskemaan ehdotustaan biljoonalla, mikäli republikaanit nostaisivat omaansa samalla summalla. Tarjous kuitenkin tyrmättiin.

Molemmat osapuolet ovat ilmoittaneet olevansa valmiita jatkamaan neuvotteluja.

Mnuchinin mukaan neuvottelujen kipukohtia ovat erityisesti rahanjako osavaltioille ja paikallishallinnoille sekä korotetut työttömyystuet. Yhdysvalloissa on heinäkuussa päättyneen tukipaketin myötä myönnetty 600 dollarin viikoittaista tukea niille, jotka ovat jääneet koronapandemian vuoksi työttömäksi.

Panokset ovat korkealla. Uutistoimisto AP:n mukaan tukipaketin jatkamisen pitkittyminen vaikuttaa työttömyysturvan lisäksi muun muassa koulujen avaamiseen ja koronatestauksen rahoittamiseen.

Työttömyystuen palautus on ollut neuvotteluissa kynnyskysymys demokraateille. Valkoinen talo on aiemmin ehdottanut 400 dollarin viikoittaista liittovaltion myöntämää tukea. Demokraatit ovat kuitenkin vaatineet työttömyystukea osaksi kokonaisvaltaista tukipakettia, joka sisältäisi rahoitusta myös osavaltioille. Tämä puolestaan ei ole kelvannut Trumpille, joka on syyttänyt demokraatteja yrityksestä pelastaa "huonosti johdetut demokraattikaupungit ja -osavaltiot".