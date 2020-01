Yhdysvaltain entinen varapresidentti Joe Biden johtaa demokraattien presidenttiehdokaskilpaa – demokraattipuolueen kannattajat haluavat nyt löytää Donald Trumpin kukistajan

Yhdysvaltain entinen varapresidentti Joe Biden johtaa niukasti senaattori Bernie Sandersia demokraattien presidenttiehdokaskilvassa.

Uutistoimisto Reutersin toteuttaman gallupin mukaan 23 prosenttia demokraattipuolueen rekisteröityneistä jäsenistä äänestäisi Bidenia ja 20 prosenttia Sandersia. Kolmanneksi eniten kannatusta sai Massachusettsin senaattori Elizabeth Warren . Häntä äänestäisi 15 prosenttia demokraateista.

Seuraavina gallupissa tulivat New Yorkin entinen pormestari Michael Bloomberg kahdeksan prosentin kannatuksella ja 37-vuotias South Bendin kaupungin entinen pormestari Pete Buttigieg seitsemällä prosentilla.

13 prosenttia vastanneista ei osannut vielä sanoa, ketä kannattaa demokraattien presidenttiehdokkaaksi.

Kun mielipidettä demokraattien presidenttiehdokkaasta kysyttiin muiltakin kuin demokraattipuolueen jäseniltä, Sanders nousi kärkipaikalle kahden prosentin erolla Bideniin.

Yhdysvaltain osavaltioilla on erilaisia käytäntöjä, miten he valitsevat puolueen presidenttiehdokkaan. Joissain osavaltioissa presidenttiehdokkaan valintaan voivat osallistua myös sitoutumattomat.

Demokraatit etsivät Trumpin kaatajaa

Kyselyn perusteella Bidenillä katsottiin olevan parhaat mahdollisuudet kukistaa presidentti Donald Trump ensi syksyn presidentinvaaleissa.

Viime vuosina demokraatit ovat alkaneet kannattaa yhä enemmän ehdokasta, jonka he uskovat voivan voittaa Trumpin marraskuun vaaleissa. Aiemmin he ovat äänestäneet enemmän ehdokasta, jonka kanssa he jakavat samanlaiset arvot.

Tämänkertaisessa gallupissa 15 prosenttia demokraateista ilmoitti, että ehdokkaan valinnassa tärkein tekijä on hänen mahdollisuutensa voittaa varsinaiset presidentinvaalit. Vuonna 2015 vain seitsemän prosenttia demokraattien jäsenistä piti ehdokkaan voittomahdollisuuksia tärkeimpänä valintaan vaikuttavana tekijänä.

Suurin osa demokraateista ja sitoutumattomista piti Sandersia ehdokkaista pätevimpänä luonnonsuojeluun liittyvissä asioissa ja terveydenhuollon järjestämisessä.

Reutersin verkossa toteuttamaan mielipidetiedusteluun osallistui 1 116 aikuista eri puolilta Yhdysvaltoja. Tutkimuksen luotettavuuden vaihteluväli oli viisi prosenttiyksikköä.