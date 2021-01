Yhdysvaltain tapahtumat järkyttävät Suomessakin – Yksi arvokas sana toistuu poliitikkojen viesteissä

Ulkoministeri Haavisto: "Yhdysvallat on korostanut demokratian merkitystä, puhutaan sitten Venezuelasta tai Valko-Venäjästä. Nyt itse näyttävät huonoa mallia vaalien yhteydessä". Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Niikko nostaa esiin yhteisen rukouksen.

– Meneillään on uskomaton demokratian painajainen. Rohkaisevaa on, että vastuuntuntoisia on yli puoluerajan.

Näin tviittasi tasavallan presidentti Sauli Niinistö Yhdysvaltain tapahtumista myöhään keskiviikkona.

Niinistön lisäksi Suomen hallitus on ottanut laajasti kantaa levottomuuksiin Yhdysvalloissa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on korostanut, kuinka tärkeää demokratiaa on puolustaa järkähtämättä.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan tapahtunut on aivan poikkeuksellista missä tahansa demokratiassa.

– Ja tietysti tätä Yhdysvalloista odottaisi varmaan vähiten, Haavisto sanoi Ylen aamussa torstaina.

Hänen mukaansa tilanne on hämmentävä.

– Yhdysvallat on korostanut demokratian merkitystä, puhutaan sitten Venezuelasta tai Valko-Venäjästä, ja nyt itse näyttävät huonoa mallia vaalien yhteydessä – että joudutaan pääkaupunkiin julistamaan ulkonaliikkumiskielto. Tällaisia uutisia ei ehkä olisi Yhdysvaltain suunnasta odottanut, Haavisto totesi.

Keskustan puheenjohtajan, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon mielestä demokratian ydin on, että valta vaihtuu vaalituloksen perusteella.

– Vaalituloksen kunnioittaminen ei ole mielipidekysymys, vaan koskee sekä voittajia että häviäjiä. Washingtonin käsittämättömät tapahtumat kertovat syvän huolestuttavaa viestiä, Saarikko kirjoittaa Twitterissä.

Yhdysvaltojen kongressirakennukseen tunkeutuminen on vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon mukaan vakava hyökkäys demokraattista yhteiskuntaa kohtaan.

Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) nostaa esille sen, että kongressitalon jäsenet ja senaattorit yhtyivät kaaoksen keskellä yhteiseen rukoukseen rauhan ja sovun saamiseksi.

– Tällaista esimerkkiä maailma tarvitsee jakautuneen kansan yhdistämiseksi, Niikko tähdentää.

Nokkapokkaa jo oppositiossa

Kokoomuksen puheenjohtajan, kansanedustaja Petteri Orpon mukaan uutiset Yhdysvaltojen kongressiin tunkeutumisesta ovat järkyttäviä.

– Demokratiaa ja vapaiden vaalien tulosta pitää kunnioittaa. Aivan jokaisen, Orpo tviittaa.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa esittää pääoppositiopuolue perussuomalaisille viattomaksi nimeämänsä kysymyksen.

– Meneekö Washington DC:ssä nyt kuten pitäisi mennä? Mikä on poliittisen johtajan vastuu demokratiassa?

Sarvamaa kertoo kysyvänsä tätä perussuomalaisilta, koska "niin kovin moni teistä on vuosien varrella tehnyt minulle selväksi, että Trumpin kansankiihotus on hyvä juttu".

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kirjoittaa, että mellakointi ja väkivaltainen mielenosoittaminen ovat väärin.

Tavio on lisännyt viestiinsä Sarvamaan tviitin ja toteamuksen: "Kukahan keksisi kääntää tämän pienen joukon rähinöinnin rapakon takana perussuomalaisia vastaan?"

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei ollut aamuun mennessä ottanut mellakointiin kantaa omalla tilillään.