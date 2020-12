Yhtä en vaihda: Anitan arvonuttu pitää pintansa

Yhtä en vaihda -juttusarja on julkaistu kesällä 2008. Sarjassa kainuulaiset tai Kainuuseen sidoksia omaavat henkilöt kertovat rakkaimmasta vaatekappaleestaan. Tämä juttu on julkaistu 28.6. Kuusiosainen sarja on Koti-Kajaanin tämän joulun lukemisto.

"En ole mikään vaateihminen, vaikka katson kyllä, että vaatteet ylläni ovat silitetyt ja puhtaat. Ihmettelen, että miten ihmiset jaksavatkin puhua pukeutumisesta."

Anita Korhosen raikkaan keltaisesta hupparista jutunjuurta kuitenkin riittää. Onhan sillä takanaan pitkä ja kunniakas historia. Ja sillä on edessään loistava tulevaisuus.

"Tästä en luovu."

Aika kuluu - huppari ei paljoakaan

Huppari on 22 vuotta vanha. Se on hämmästyttävän hyvässä kunnossa. Printtikuvion pinta ei hilseile lainkaan, ja kotkan ja karhun värit ovat edelleen kirkkaat ja ääriviivat selkeät. Metallinen vetoketju on alkuperäinen ja vedin juoksee hammastuksissa liukkaasti. Hupparin pinta on täysin sileä ja nypytön. Kaikkien näiden vuosien aikana se on pitänyt mitoituksensa kutistumatta tai venähtämättä.

"Olen ihmeissäni, että tämä on näinkin kauan kestänyt."

Ajan ja hupparin kulumisen huomaa siitä, että resoreissa on muutama pieni nirhauma. Mutta siinä kaikki. Huppari on ikääntynyt arvokkaasti. Vai onko se iätön?

Käytännöllinen ilon antaja

Huppari on siksi niin rakas, että se yllään Anitalle tulee hyvä olo. Iloinen väri inspiroi takin kantajaa.

"Tämä on auttanut väriherkkyyden löytymisessä. Värit vaikuttavat mielialaan."

"Tämä huppari oli rakkautta ensi kosketuksella.

Kaiken hyvän lisäksi huppari on käytännöllinen. Sen alla voi pitää tai sen päälle voi pukea tarpeen mukaan lisävaatetta. Se on menossa mukana kaikissa päivittäisissä toimissa.

"Olen nukkunutkin tämä ylläni. Ja vaikka olisin juhliin menossa, niin saatan laittaa tämän vielä ulkotakin ja juhlapuseron väliin. Mutta missään romuhommissa en tätä pidä."

Huppu on pusakan yksi tärkeä elementti. Pään yli vedettynä se suojaa kaulaa ja korvia tuulelta. Hupun kiristysnauhoihin Anita sormeilee solmuja miettiessään jotakin.

Anita Korhonen

Rakkautta ensi kosketuksella

Hupparia ostaessaan Anita painatti takkiin kuvituksen, joka palauttaa ajatukset maahan ja suomalaiseen metsään.

"Mietin tätä ostaessani ensin, että painatanko siihen valasaiheen. Mutta tunsin enemmän läheisyyttä metsäaiheiseen kuviointiin", ulkoilmaihmiseksi tunnustautuva Anita sanoo.

Huppari on ostettu Amerikan rannikolta saarelta, joka sijaitsee Bostonin ja New Yorkin välissä.

"Olin siellä telttailemassa ja tuli kylmä. Sitten näin erivärisiä huppareita eräässä merenkulkutavaroiden kaupassa. Tuntui heti mukavalla, kun kokeilin tätä keltaista päälleni. Tämän materiaali on pehmoista ja ihanaa iholla. Tämä huppari oli rakkautta ensi kosketuksella."

Toimittaja Anita Korhosella on koti Paltamon Melalahdessa professori Keijo Korhosen kanssa.