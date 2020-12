Yhtä en vaihda: Kadonneen myssyn arvoitus varjosti Lauran lomaa

Yhtä en vaihda -juttusarja on julkaistu kesällä 2008. Sarjassa kainuulaiset tai Kainuuseen sidoksia omaavat henkilöt kertovat rakkaimmasta vaatekappaleestaan. Tämä haastattelu on tehty sähköpostitse ja se on julkaistu 12.7. Kuusiosainen sarja on Koti-Kajaanin tämän joulun lukemisto.

Kerro rakkaimman vaatteesi ja sinun ensikohtaamisesta.

"Olen löytänyt myssyn niinkin proosallisesta paikasta kuin Forumin kauppakeskuksen Stadiumista. Hankintavuodesta en mene takuuseen, veikkaisin vuotta 2002", Laura Lindstedt kertoo.

Tuliko siitä lempikampe heti silloin, kun sait sen vai vasta ajan kuluessako huomasit, että tämähän on aivan pistämätön verme?

"Taisi se olla rakkautta ensipäähänpistämällä! Huomasin riippuvuussuhteeni viimeistään viime keväänä, kun myssy katosi Wienin-lomamatkan alussa Helsinki-Vantaan lentokentälle. Kadonnut vaatepolo varjosti koko reissua. Palattuani Helsinkiin murehdin myssyä lentokenttävirkailijalle, joka lupasi katsoa löytötavarat läpi. Voi sitä riemua, kun sain myssyni takaisin postitse pahvikotelossa!"

Mikä on se juju, jolla vaate sinut hurmasi?

"Myssy tuo turvaa, kun pitää astua ovesta ulos kavalaan maailmaan. Kun sen vetää päähän, tuntuu hieman samalta kuin lempiuniasennossani, eli korvatulpat korvissa ja peitonkulma korvan päällä. Myssy on siis piilopaikka, mutta samalla se on myös kehys kasvoille."

"Hymy tai pilke silmäkulmassa pääsee paremmin esiin, kun tuulen tuivertamat, milloin mitenkin hapsottavat hiukset ovat poissa tieltä."

Oliko sinulla muita suosikkivaatteita silloin, kun ostit myssyn?

"Hankin samoihin aikoihin myssyn kanssa punaisen nahkatakin, joka ulottuu polviin asti. Olen käyttänyt sen melkein puhki: nahka on nuhjaantunut, varsinkin olkapäät ovat repunhihnojen hiomina muuttuneet puuterinpehmeiksi. Toinen vyönlenkki on rikki ja vuori repaleinen. Silti se on maailman paras takki, samoista syistä kuin myssy on armain myssy: siihen voi kätkeytyä, ja siihen pukeutumalla jotenkin myös piirtyy samalla selkeämmin esiin."

Onko sinulla muita lempivaatteita nyt?

"Vastaavia taikavaatteita ei kaapistani juuri löydy. Siskolta rohmuamani punaiset tanssikengät ovat ehkä kolmannella sijalla."

Kirjailija, kirjallisuudentutkija Laura Lindstedtin sidos Kainuuseen on syntymäpaikka Kajaani, missä hän vietti myös nuoruutensa.