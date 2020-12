Yhtä en vaihda: Markon fleece on fiilisvaate

Yhtä en vaihda -juttusarja on julkaistu kesällä 2008. Sarjassa kainuulaiset tai Kainuuseen sidoksia omaavat henkilöt kertovat rakkaimmasta vaatekappaleestaan. Tämä juttu on julkaistu 19.7. Kuusiosainen sarja on Koti-Kajaanin tämän joulun lukemisto.

"Tätä en vaihda", Markö Röhr toteaa harmaasta pusakastaan.

Pusakan kaltaista kuosia näkee yleensä vain kuluneissa sarkavaatteissa. Silmää hämäävä harha hälvenee, kun fleecen pintaa koskettaa. Eikä maailma ole enää kylmä ja kova. On kuin painaisi kätensä untuvanpehmeään pumpulimattoon.

Pusakka paikallaan

Fleecepuserosta on tullut Markon ikisuosikki, koska sen käytännöllisyydellä ei ole äärtä, ei rajaa. Vaikka se kastuisi, se pitää silti lämmön. Sen alle mahtuu vaatetta ja sen ylle voi tarvittaessa lisätä kampetta. Puseroa voi sopivasti mytättynä käyttää tyynynäkin. Olkoon siis vaikka kylmä, kuuma tai uni, fleece on aina pusakka paikallaan.

Vaate on osoittanut omaavansa myös materian ylittävää lisäarvoa. Taipumalla kaikkiin mahdollisiin käyttötarkoituksiin se on siivittänyt omistajansa onnistuneisiin suorituksiin sekä vapaalla että työaikana. Siitä on tullut fiilisvaate.

"Kun vetäisee tämän päälleen, tietää, että on aina jotain mukavaa luvassa."

Vänön villapaita jäi hopealle

Kaikkea mukavaa tapahtuu sekä töissä että vapaalla. Siksi fleece on Markon vakiovaruste reissulla kuin reissulla.

Marko tekee työtään, elokuvia ja dokumentteja, olosuhteissa, joissa lämmike on ennen pitkää aina tarpeen. Hän on tehnyt kuvauksia muun muassa Itämerellä, Islannin rannikkovesillä, Hudsoninlahdella, Vienanmerellä ja arktisessa Kanadassa. Ja Kainuussa.

"Otan fleecen mukaan myös vapaalle, sukellushommiin."

Parhain fleece on kiertänyt maailmaa isäntänsä mukana kymmenkunta vuotta. Marko osti fleecen suoraan maahantuojalta Helsingistä.

"Olin lähdössä arktisille alueille sukeltamaan ja tarvitsin hyvät kamat. Ostin tämän fleecen ja joka sään housut, takin ja kengät. Nämä kaikki ovat vielä mulla käytössä."

Fleecen ylivertaisuutta kuvastaa se, että se on syrjäyttänyt erään toisen lempivaatteen.

"Mulla on Vänön saarelta ostettu villapaita, jonka joku paikallinen vanha täti on kutonut. Villapaita on hyvä talvikuvauksia tehdessä, koska se on niin älyttömän lämmin. Mutta tämä fleece on kaiken kaikkiaan näppärämpi käyttää."

"Tämä on niin hyvä. Vähän hajuinen saattaa joskus olla."

Elokuvatuottaja Marko Röhrin sidos Kainuuseen vuonna 2008 oli BioRex-elokuvateatteriyrityksen toimitusjohtajuus. Röhr on kuvannut elokuvia eri puolilla Kainuuta.