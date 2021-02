Yksi jatkotartunta Kajaanissa – rokotusten käynnistymistä valmistellaan

Kajaanilaisella henkilöllä on todettu maanantaina koronavirustartunta. Se on osa viime viikolla ilmitullutta Ylä-Savon tartuntaketjua. Kyseessä on seitsemäs Kainuussa samoihin tapahtumiin liittyvä sairastuminen. Karanteenissa on yli 30 henkilöä.

Kainuun sote kertoo, että maakunnassa valmistellaan koronarokotusten aloittamista ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asukkaille. Tämän hetken tietojen mukaan rokotukset voidaan käynnistää 11.2.

Muun vanhusväestön rokotukset käynnistynevät tämän jälkeen kotona hoidettavista ikääntyvistä, jotka eivät pysty hakeutumaan rokotuspisteisiin.

Tällä hetkellä Kainuuseen saapuneet rokotteet käytetään aiemmin ensimmäisen annoksen saaneiden terveydenhuollon henkilöstön tehosteannoksiin. Seuraavat lisätoimitukset suunnataan ikääntyneiden rokotusten käynnistämiseen.

Koronarokotukset tarjotaan veloituksetta koko aikuisväestölle. Rokotusten järjestyksessä noudatetaan Valtioneuvoston asetusta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antamia ohjeita, eikä omaa vuoroa ole mahdollista kiirehtiä esimerkiksi työtehtävien perusteella.

Rokotusjärjestelyitä koskevat tiedot on koottu osoitteeseen .

Rokotusseuranta alkoi

THL on avannut ajantasaisen rokotusseurannan verkkosivullaan. Julkaistu tietokokonaisuus on saatavilla myös THL avoimen datan ohjelmointirajapinnan kautta.

Sivustolla on nyt mahdollista seurata eri ikäryhmille annettujen ensimmäisten ja toisten rokoteannosten määrää kaikissa Suomen kunnissa. Mukana kuntakohtaisessa raportoinnissa ovat ne henkilöt, joiden asuinpaikka löytyy Suomen väestötietojärjestelmästä.

Tiedot sairaanhoitopiirien ja yli 50 000 asukkaan kuntien rokotuksista siirtyvät sivustolle päivittäin, ja niitä on mahdollista tarkastella päivä- ja viikkotasolla rokotusajankohdan mukaan. Tätä pienemmistä kunnista kerrotaan ensimmäisten ja toisten rokoteannosten kumulatiivinen määrä ja tiedot päivittyvät sivustolle viikoittain. Myös näiden kuntien rokotusten etenemistä voi seurata ikäryhmittäin. Pienempien kuntien päivittäisiä ikäryhmäkohtaisia tietoja ei kerrota tässä vaiheessa, rokotettujen määrän vähäisyyden takia.

Tilastosta selviää muun muassa Kainuussa rokotettujen määrä. Tiistaiaamuun mennessä Kainuussa on rokotettu 1982 henkilöä. Tehosteen on saanut 297 henkilöä.

Tiedot esitetään rokotusten seurantasivustolla graafisessa muodossa taulukoiden ja karttojen avulla. Maanantaina avataan myös rokotusaineiston avoimen rajapinnan kuvaus sekä koronarokotukset Suomessa -tilastokuutio, jossa on mahdollista tarkastella tarkkoja kunta- ja ikäryhmäkohtaisia lukuja taulukkomuodossa. Aineisto on suunnattu medialle, tiedeyhteisölle ja kansalaisille.

Koronarokotusten edistyminen