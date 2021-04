Yksi uusi koronatartunta Kajaanissa

Kajaanissa on todettu yksi koronatartunta jo karanteenissa olleella henkilöllä. Tapaus liittyy aiempiin tartuntoihin, ei tämänviikkoiseen ryppääseen.

Lisäksi muutamia kajaanilaisia henkilöitä on asetettu karanteeniin muualla Suomesta saadun altistumisen vuoksi.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on 16,7 (per 100 000 as / 14 vrk).

– Kainuun koronatilanne on rauhallinen. Suomessa heikoin tilanne on edelleen etelärannikolla, jossa ilmaantuvuus on 10–20-kertainen Pohjois-Suomeen verrattuna. Siitä kertovat myös meillä havaitut tartunnat, jotka tulevat lähinnä siitä suunnasta. Tästä on helppo tehdä päätelmä, että alueelta toiselle liikkumiseen liittyvät lähikontaktit on edelleen minimoitava, muistuttaa Olli-Pekka Koukkari Kainuun sotesta.

Hopeasompa-kisoissa jo 740 negatiivista testitulosta

Kainuun kannalta pandemia-aikana opitut toimintatavat ovat kuitenkin rohkaisevia, toteaa Kainuun sote tiedotteessaan.

Alueen toimijoiden aktiivinen ja oma-aloitteinen yhteistyö ovat mahdollistaneet monet toimet rajoitustenkin aikana.

Esimerkiksi kilpaurheilutapahtumat ilman yleisöä ovat onnistuneet turvallisesti. SM-hiihdoissa testattiin järjestäjien aloitteesta satoja osallistujia ja parhaillaan käynnissä olevissa Hopeasompa-kilpailuissa viimeisin tieto on 740 negatiivisesta testituloksesta.

– Kainuulaiset ovat noudattaneet ohjeita mallikkaasti. Luottamus rakentuu yhteistyössä ja se on ollut kaikin puolin onnistunutta. Matkailutoimialalla on vierailumääriin nähden vähäinen määrä tartuntoja ja uskon, että tässä yhteinen viestimme varotoimista on mennyt perille. Toisena on nostettava esiin Kainuun prikaatin toiminta: useamman tuhannen varusmiehen joukossa on herkästi leviävä infektio pystytty rajaamaan tehokkaasti, eikä viimeisen ryppään ulkopuolisia tartuntoja ole ollut lainkaan, kiittää pandemiapäällikkö Koukkari.

Rokotukset jatkuvat 1950–51 syntyneille sekä 1952–56 syntyneille riskiryhmäläisille

Koronarokotusten ensisijainen ajanvaraustapa Kainuussa on Omasoten nettipalvelussa, jonka kautta voi valita parhaiten sopivan ajan.

1951 tai aiemmin syntyneet valitsevat Omasote-palvelusta paikkakuntansa "iänmukaiset koronarokotukset". Ajan voi varata myös ajanvarausnumerosta 044 709 3788. Kainuussa ikäihmiset rokotetaan tällä hetkellä Pfizer-Biontechin tai Modernan mRNA-valmisteella.

1952-1956 syntyneet sairautensa perusteella riskiryhmään 1 kuuluvat valitsevat Omasote-palvelusta paikkakuntansa "riskiryhmäläisten koronarokotukset". Ajan voi varata myös ajanvarausnumerosta 08 718 9303. Rokotteena käytetään AstraZenecan valmistetta.

Yksityiskohtaiset rokotusvuorossa olevien varausohjeet löytyvät infosivulta sote.kainuu.fi/koronarokotukset.