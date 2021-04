Yksi uusi koronatartunta Kajaanissa, Kainuun sote muistutti ikäihmisiä rokotuksista tekstiviestillä

Tiistaina 20.4. löytyi Kajaanissa koronatartunta, jonka johdosta määrättiin karanteeniin 27 henkilöä, Kainuun sote tiedottaa.

Karanteenissa olevat testataan tämän päivän aikana ja tartunnanlähdettä selvitellään. Tartunnan saanut ei ollut karanteenissa.

Kainuun koronatilanne on perustasolla, ilmaantuvuusluku on 16,7/100 000 edellisen kahden viikon ajalta. Kaikista testatuista positiivisia on 0,4 prosenttia ja tartunnan lähteistä selvillä 100 prosenttia. Suositukset ja rajoitukset ovat ennallaan.

65–85-vuotiaita muistutettu rokotusmahdollisuudesta tekstiviestillä

– Kainuussa koronarokotuksen saa noin 3-4 prosenttia väestöstä viikossa. Tällä rokotustahdilla olisi huhtikuun loppuun mennessä rokotettu noin kolmannes kainuulaisista vähintään kertaalleen ja kaikki rokotteen ottavat olisi rokotettu kertaalleen elokuun loppuun mennessä, kertoo Kainuun soten terveysjohtaja, pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari .

Koronarokotusvuorossa oleville ikäryhmille, 65-85-vuotiaille, on lähetetty tiistaina tekstiviestimuistutus rokotuksen ottamisen mahdollisuudesta.

Rokotusaika kehotetaan varaamaan ensisijaisesti omasote-palvelun kautta, josta rokotusaika on mahdollista saada jopa samalle päivälle. Puhelinpalvelun takaisinsoitossa on useamman päivän viime.

Rokotusvuorossa ovat ikäryhmien lisäksi Riskiryhmään 1 kuuluvat 2005–1957 syntyneet, sekä riskiryhmään 2 kuuluvat 1971–1957 syntyneet henkilöt ja kaikki omaishoitajat.

Varaus- ja muut ohjeet on koottu Kainuun soten infosivulle sote.kainuu.fi/koronarokotukset.