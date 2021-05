Yksi uusi koronatartunta Kajaanissa – Kainuuseen lisää rokotteita

Kajaanissa on sunnuntaina todettu koronatartunta ulkomailta saapuneella henkilöllä maahantulon jälkeisessä niin sanotussa 72 tunnin testissä, kertoo Kainuun sote maanantaina.

Tapaukseen liittyen ei tällä hetkellä ole tiedossa altistumisia.

Koronaviruksen ilmaantuvuus Kainuussa on tällä hetkellä 18 kahden viikon jaksolla.

Hyrynsalmen parin viikon takaisessa koronaryppäässä ei ole uusia sairastumisia; valtaosa karanteeneista päättyy kuluvalla viikolla.

Maahantulijat tarkastetaan

Maahantulijoiden pakolliset terveystarkastukset Vartiuksen rajanylityspaikalla jatkuvat 30.6. saakka.

Kainuussa voidaan järjestää enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Määrä voidaan ylittää edellyttäen, että niissä noudatetaan terveysturvallisuusohjeita sekä tartuntatautilain velvoitteita. Pohjois-Suomen avin määräys on voimassa 13.6. saakka

Ohjeista voimassa on edelleen muun muassa yleinen maskisuositus, mikäli yli kahden metrin turvavälejä ei voida varmistaa.

Yksityistilaisuuksissa kuten lakkiaisissa ja vastaavissa perhejuhlissa kehotetaan huolehtimaan turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöstä.

Koronarokotukset jatkuvat 1981 syntyneille ja sitä vanhemmille sekä riskiryhmään kuuluville

Kainuussa ajanvarausvuorossa ovat 40–50-vuotiaat sekä kaikki tätä vanhempien ikäluokkien ja 16 vuotta täyttäneiden riskiryhmiin kuuluvien vielä rokottamattomat kainuulaiset. Aikoja on hyvin saatavilla kesäkuun rokotusajoille.

Ajan voi varata Omasoten verkkopalvelusta (omasote.kainuu.fi).

Varaus- ja muut ohjeet on koottu Kainuun soten infosivulle sote.kainuu.fi/koronarokotukset. Ajanvarausnumerossa 044 709 3788 ei tällä hetkellä ole ruuhkaa.

Rokotuksella suojaat itsesi ja toiset

– Saamme ensi viikosta alkaen aiempaa enemmän rokotteita ja pääsemme myös avaamaan uusia rokotusryhmiä, kertoo pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari .

– Rokotussuojan lisääminen on keskeinen tekijä pandemian taltuttamiseksi. Tärkeä on myös huolehtia, että saa myös tehosteannoksen, sillä suojateho on aivan eri luokkaa toisen rokotuksen jälkeen.

Rokotteina kaikille uusille rokotettaville käytetään Pfizerin tai Modernan mRNA-valmisteita, jotka ovat turvallisia ja tehokkaita. Näillä, kuten muillakin rokote- ja lääkeaineilla, voi olla haittavaikutuksia, jotka ovat useimmiten lieviä ja ohimeneviä. Ne ovat merkkejä siitä, että elimistössä käynnistyy puolustusvaste virusta vastaan.

Kaikille oireita ei tule lainkaan, mutta yleisiä ovat esimerkiksi pistoskohdan kipu tai turvotus, kuumereaktiot, lihas- tai päänsärky, väsymys tai huonovointisuus. Paikallis- ja yleisoireita voi hoitaa tavanomaisilla kuume- ja kipulääkkeellä, eivätkä ne estä jatkorokotuksia.

Koronarokotteet estävät hyvin virusinfektiota ja viruksen erittymistä sekä tarttumista ihmisestä toiseen. Se ei kuitenkaan täysin poista tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä, joten rokotuksen jälkeen tulee edelleen noudattaa muita ohjeita.

Kansalliset koronarokotustodistukset ovat jo pääosin saatavilla Omakanta-palvelusta. Rokotustodistus korvautuu kesän aikana EU:n koronapassilla, jonka avulla voi todistaa rokotussuojan esimerkiksi matkailua varten.

Tällä hetkellä koronarokotteita voidaan antaa vain 16 vuotta täyttäneille. Rokotusohjelman laajentamista 12–15-vuotiaille Suomessa valmistellaan parhaillaan. Asiasta odotetaan lisätietoja kesäkuun aikana.