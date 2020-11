Yksi uusi koronatartunta Venäjältä palanneella kainuulaisella – pikkujoulujen järjestämistä kannattaa harkita

Viikonlopun aikana Kainuussa on havaittu yksi uusi koronavirustartunta Venäjältä maahan palanneella suomalaisella henkilöllä, Kainuun sote kertoi maanantaina.

Soten mukaan maahantulotestauksessa havaitun tartunnan osalta altistumiset rajoittuvat perhepiiriin.

Viime viikolla Vuokatin alueella harjoittelevan ulkomaalaisen joukkueen neljällä urheilijalla todetun koronavirustartunnan osalta ei ole todettu jatkotartuntoja. Varotoimet ja niin sanotun urheilijakuplan järjestelyt ovat toimineet hyvin.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan menettelyt koronaturvallisuuden ja yhteiskunnan mahdollisimman normaalin toiminnan yhteensovittamiseksi ovat tällä hetkellä osoittautuneet toimiviksi.

– Koska pandemia ei ole nopeasti katoamassa, on sopeutettava käytäntöjä vallitsevaan tilanteeseen, Koukkari toteaa soten tiedotteessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että Suomessa on raportoitu 90 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisen kahden viikon aikana on todettu 2 917 tartuntaa, mikä on 159 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Viikonloppuna raportoitiin yhteensä 412 uutta koronatartuntaa

THL kannustaa harkitsemaan miten vietetään tulevia pikkujouluja. Pikkujoulukausi on alkamassa, ja monet ystäväporukat, harrastusseurat ja työpaikat pohtivat korona-aikaan soveltuvia tapoja tavata muita ja juhlia.

– Poikkeuksellisena aikana hauskat yhteiset hetket ja kokemusten jakaminen ovat tärkeitä jokaiselle. Siksi sosiaalista kanssakäymistä ei kannata kokonaan ohittaa, vaan suurille kokoontumisille voi keksiä turvallisia vaihtoehtoja, sanoo johtaja Mika Salminen THL:n tiedotteessa.

Salminen kannustaa pohtimaan, millä kokoonpanoilla pikkujoulut on järkevintä pitää.

– Porukan koon rajaaminen suojaa sekä yksittäisiä ihmisiä että koko organisaatiota: jos työ- tai harrastusporukka juhlii pienissä, alle 10 ihmisen ryhmissä, pienenee myös riski, että kaikki organisaation työntekijät tai joukkueen jäsenet sairastuvat tai ovat yhtä aikaa karanteenissa. Tärkeää on, että ryhmät pysyvät eri tiloissa.

Pikkujoulujen järjestämisessä on hyvä muistaa samat periaatteet kuin muissakin korona-ajan kohtaamisissa: tärkeintä on huolehtia 1–2 metrin turvavälistä, noudattaa hyvää käsihygieniaa ja yskiä hihaan tai nenäliinaan. Kasvomaskia kannattaa käyttää sisätiloissa. Oireisena pienenkään porukan kokoontumiseen ei tule osallistua, vaan silloin on paikallaan hakeutua koronatestiin.

Salminen muistuttaa, että yhteisten kokoontumisten suunnittelussa on tärkeää huomioida oman alueen viranomaisten antamat ohjeet ja suositukset, jotka riippuvat epidemian vaiheesta. Epidemian leviämisvaiheessa kunnat voivat suositella rajoituksia myös yksityistilaisuuksien osallistujamääriin.

– Kokoontumisten suunnittelussa on hyvä varautua siihen, että epidemiatilanne voi vaihdella eri alueilla nopeastikin, Salminen toteaa.

