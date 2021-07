Yksi uusi tartunta Kajaanissa – altistumisia myös muualla Suomessa

Kajaanissa on todettu maanantaina yksi uusi koronatartunta, jonka takia yksi altistunut henkilö on määrätty karanteeniin. Tapaus ei liity aiempiin ryvästymiin. Tartunnan epäillään olevan peräisin pk-seudulta.

Kainuun tartunnanjäljitykseen on ilmoitettu muualla Suomessa altistuneita henkilöitä, jotka on määrätty karanteeniin. Näistä yksi on Sotkamossa, yksi Kajaanissa sekä yksi ulkopaikkakunnalta.

Viruksen ilmaantuvuus Kajaanissa tiistaina on 60,1. Kainuussa ilmaantuvuus on 41,7 (per 100 000 as / 14 vrk).

– Todettujen ryppäiden osalta tartunnat ovat jäljitetty ja karanteenit ovat toimivia. Aiemmat isommat ryppäät näkyvät vielä lukemissa, mutta ilman uusia tapauksia trendi kääntyy nopeasti laskuun, soten vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola toteaa.

Kainuun koronakoordinaatioryhmä käsittelee koronatilannetta tiistaina. Tietoa on luvassa keskiviikkona.

Kainuun sote muistuttaa, että suositukset turvavälien ja kasvomaskien käytöstä, käsihygieniasta huolehtimisesta sekä varovaisuudesta matkustamisen osalta ovat edelleen voimassa.

Soten mukaan viimeaikaiset tartuntaketjut ovat esiintyneet teini-ikäisillä ja nuorilla aikuisilla. Tapauksiin liittyen koronavirukselle on saattanut altistua kaupoissa ja julkisissa tiloissa, joten varotoimia on edelleen jatkettava.

Vaikka rajoituksia ollaan yleisesti keventämässä, paikallisen tartuntatilanteen hillitsemiseksi on tärkeää, että annettuja ohjeita ja määräyksiä noudatetaan.

Lähialueen matkustamiseen liittyen Norja on vapauttanut maahantulon Suomen kansalaisilta, pois lukien Kainuun maakunnassa asuvilta henkilöiltä.