Yksi uusi tartunta Samoojan henkilökunnassa – lähes 70 karanteenissa

Samoojan kuntoutuskodissa Kajaanissa yhdellä työntekijällä on todettu koronatartunta. Kyseessä on kahdeksas positiivinen testitulos yksikön henkilöstössä. Yhteensä tartuntoja on tällä hetkellä tiedossa 20. Karanteeniin on lisäksi asetettu lähes 70 henkilöä.

Virusnäytteet ovat edelleen tutkittavina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Virustyypityksen tulokset saataneen aikaisintaan loppuviikosta.

Samoojan kuntoutuskoti on Kainuun soten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ympärivuorokautinen asumispalveluyksikkö, jossa on tällä hetkellä 15 asukasta ja noin kymmenen työntekijää. Yksikkö on ollut karanteenissa ja vierailukiellossa 1. tammikuuta alkaen.

Sote-henkilöstön koronarokotukset jatkuvat

Kuluvalla viikolla on jatkettu ensimmäisten terveydenhuollon ammattihenkilöiden koronarokotuksia. Viikon loppuun mennessä annettujen rokotteiden määrän odotetaan nousevan kahteen tuhanteen. Mikäli rokotetoimitukset jatkuvat suunnitellusti, seuraavana edetään ikääntyneiden hoivayksiköiden asukkaiden rokotuksiin. Yksityisten sote-palveluiden tuottajille rokotuksista tiedotetaan erikseen.

Rokotusten käynnistymisestä kuntalaisille ei ole vielä tietoa. Jatkossa ajankohtaista rokotetietoa päivitetään osoitteessa sote.kainuu.fi/koronarokotukset.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 20 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta on edelleen voimassa. Lisäksi samaa rajoitusta suositellaan vahvasti noudattamaan myös yksityistilaisuuksien osalta.