Yksinyrittäjien tuki hakuun Suomussalmella ja Puolangalla

Yksinyrittäjien tuen hakeminen avautui keskiviikkona Suomussalmella ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka. Myös Puolangan kunnanhallitus antoi tiistaina elinkeinopäällikölle tukien myöntövaltuudet, jotta tukia päästää maksamaan mahdollisimman nopeasti. Tukea voi hakea kunnan sivuilta sähköisesti ja maksatukset voidaan aloittaa heti.

Yksinyrittäjä voi hakea avustusta yrityksen kotikunnasta. Suomussalmella rekisteröityjä yksinyrittäjiä on ollut vuoden 2018 lopussa 204. Puolangalla vastaava puku on 74, mutta pormestari Harri peltolan mukaan käytännössä tukeen okeutettuja on ehkä 50, sillä muun muassa maa- ja metsätalous on suljettu tuen ulkopuolelle.

Tämänhetkisen tiedon mukaan kunnat voivat hakea lisärahoitusta kesäkuussa.

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä.

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei riipu toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta.

Yksinyrittäjien tuen ja työttömyysturvan suhteesta on linjattu uudestaan, että tuet eivät vaikuta toisiinsa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Hakulomake löytyy kunkin kunnan nettisivuilta. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.