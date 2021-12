Yle Teema esittää tiistaina lyhyitä tarinoita häirinnästä – naisohjaajat kertovat, miksi #metoo on ollut tarpeen

Tottumiskysymys

Yle Teema & Fem klo 13.55

**** Vieras mies kouraisee etelänmatkalla Hillaa ( Krista Kosonen ) pyllystä, ja aviomies Kristian ( Eero Ritala ) vaivautuu. Pilaako Katja ( Seidi Haarla ) firman bileet, kun kertoo, kuinka edellisellä kerralla häntä ahdisteltiin? Pojat vonkaavat nuorta Miljaa ( Pinja Sanaksenaho ) bussissa ja herkeävät härskeiksi, kun tämä ei ole kiinnostunut. Ja niin edelleen.

Kirsikka Saari , Anna Paavilainen ja viisi muuta naisohjaajaa kertovat lyhyitä tarinoita siitä, miksi #metoo-liike tai puhe henkilökohtaisesta tilasta ja sukupuolittuneesta vallankäytöstä ovat olleet tarpeen. Mukana kulkee ohkainen absurdin huumorin lanka, mutta päällimmäisenä on ahdistus – aidon tuntuinen ja monelle naiselle tuttu tänäänkin. "Vitsillä, läpällä ja humalassa" ei mene enää puolustuksena läpi. Episodielokuva pohjautuu lyhytelokuvasarjaan Yksittäistapaus . (Suomi 2019)

Lion

Liv klo 22.20

*** Tosipohjainen kasvutarina sopii joulun jälkeisiin hyvän tahdon tunnelmiin. Sunny Pawar ja Dev Patel esittävät perheestään eksynyttä intialaispoikaa, joka adoptoitiin Australiaan. (Australia 2016)

Ylösnousemus

Yle Teema & Fem klo 22.05

*** "Jos mä oisin kuollu, niin sitten niitä harmittais" on synkkä lohtu, mutta heikolla hetkellä olen tainnut sortua sellaiseen minäkin. Olin kuitenkin alle kymmenvuotias, mutta ekonomi Heikki Ponsimaa on sentään aikuisen kirjoissa.

Kun hän lavastaa oman itsemurhansa, alkaa käydä selväksi, mikä on itsesääliin taipuvaisen keski-ikäisen miehen painoarvo tässä maailmassa. Anssi Mänttäri teki 1980-luvulla elokuvia paljon, nopeasti ja halvalla, eikä nytkään käyty särmiä hiomaan. Siinä on omaa viehätystään – niin kuin on pääroolissa niiskuttavassa Ilkka Kylävaarassakin . Sisäistetty epänäyttely on lajissaan parasta sitten Jörn Donnerin . (Suomi 1985)

Pekka Eronen

kriitikko