Yleisö pääsee Paltamon uuden kunnantalon avajaisiin mukaan – ohjelmassa taloon tutustumisen lisäksi muun muassa livemusiikkia ja kakkukahvit

Paltamon uusi kunnantalo on otettu käyttöön ja henkilöstö on muuttanut taloon jo ennen juhannusta, kertoo Paltamon kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi . Kunnantalolle järjestetään julkiset avajaiset keskiviikkona 24. elokuuta. Avajaisissa on luvassa taloon tutustumista, livemusiikkia ja taidetta…