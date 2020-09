Yli 70-vuotiaat pääsevät taas Kaukametsän lähiopetukseen

Kaukametsän opisto suosittelee edelleen, että opiskelijat käyttävät kasvomaskeja opiston toimintaan osallistuessaan.

Opetukseen osallistutaan vain täysin oireettomana ilman vähäisintäkään flunssan oiretta, noudatetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja huomioimalla 1 - 2 metrin turvavälit toisiin ihmisiin.

Opisto on myös päättänyt purkaa yli 70-vuotiaita koskeneen suosituksen lähiopetuksen välttämisestä maanantaista alkaen, koska Kainuun koronatilanteessa on tapahtunut käännös positiiviseen suuntaan.

Opisto kehottaa edelleen seuraamaan aktiivisesti Kainuun soten tiedotusta, koska koronatilanne voi vaihdella nopeasti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kasvomaskisuositus on voimassa kaikissa maakunnissa, missä on todettuja koronatapauksia edellisen 14 vuorokauden aikana. Kainuussa on voimassa oleva kasvomaskisuositus tällä ja ensi viikolla, ja sitä jatketaan, mikäli uusia tartuntoja ilmenee.