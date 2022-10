Kotimaa

Yli viisivuotias keittiö tuntuu vanhanaikaiselta ja Ruotsista tulee uudenlaisia tiloja – kokeneet kiinteistönvälittäjät kertovat asumisen muutoksista

Julkaistu: 29.10.2022 klo 6:45

Kotien koko on kasvanut 2000-luvulla, kun ihmisten varallisuus on lisääntynyt ja korot ovat olleet matalalla, kiinteistönvälittäjä Pekka Tähtinen sanoo. Uutta on pienten omakotitalojen suosio, joka lisääntynee edelleen. Asuntokaupassa stailaus on yleistynyt, mutta siitä aiheutuneet kustannukset päätyvät usein ostajan maksettavaksi.