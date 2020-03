Ylioppilaskoetta on lähes mahdotonta suorittaa, jos kokelas on määrätty karanteeniin

Ylioppilastutkintolautakunta on koonnut nettisivuilleen ohjeita koronavirukseen varautumisesta. Karanteenissa olevan kokelas ei lähtökohtaisesti voi suorittaa koetta erillisessä tilassa niin, ettei valvoja olisi lähietäisyydellä.

Kevään 2020 ylioppilastutkinto alkaa tiistaina 10. maaliskuuta äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeilla. Viimeinen koepäivä on torstai 26. maaliskuuta. Se on reaaliaineiden toinen koepäivä.

Tutkintoon on ilmoittautunut koko maassa kaikkiaan noin 43 000 kokelasta.

Poikkeuksellista tänä vuonna on koronaviruksen tartuntariski, joka varjostaa myös ylioppilaskirjoituksia. Sen varalta ylioppilastutkintolautakunta on koonnut nettisivuilleen tietoja ja ohjeita, joita päivitetään säännöllisesti. Ohjeistukset perustuvat terveysviranomaisten, valtioneuvoston ja ministeriöiden linjauksiin.

Seuraavassa on tiivistelmä torstaina 5. maaliskuuta päivitetyistä koronavirusohjeista.

Jos kokelas on sairastunut

Kokelas tekee lukion kanssa hakemuksen ilmoittautumisen mitätöinnistä. Mukaan liitetään lääkärintodistus tai vastaava selvitys.

Kokelas voi myös jättää mitätöintihakemuksen tekemättä. Tällöin hän saa poissaolevana hylätyn arvosanan ja voi ilmoittautua uusimaan koetta syksyllä. Edellytyksenä on, että hänellä on hylätyn kokeen uusimiskertoja vielä jäljellä.

Jos kokelas on karanteenissa

Ensisijaisesti kokelas tekee lukion kanssa hakemuksen ilmoittautumisen mitätöinnistä. Kokeen suorittaminen erillisessä tilassa ei lähtökohtaisesti ole mahdollista, jos kokelaalle on tehty karanteenipäätös.

Ylioppilastutkintolautakunta on käynyt asiasta keskusteluja terveysviranomaisten kanssa. Karanteeniin asetetun henkilön lähikontakteja on voimakkaasti rajattu. Koetta on hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta, järjestää erillisessä tilassa siten, ettei valvoja olisi kokelaan kanssa samassa tilassa.

Kaikkia erityisjärjestelypäätöksiä tehtäessä joudutaan arvioimaan, onko haettu erityisjärjestely mahdollista kohtuudella toteuttaa. Lautakunta antaa tarvittaessa valituskelpoisen päätöksen erillistä tilaa koskeviin hakemuksiin.

Lukio ja paikalliset terveysviranomaiset voivat kuitenkin yhdessä harkita, onko jossakin yksittäisessä karanteenitilanteessa edellytyksiä kokeen suorittamiseen erillisessä tilassa. Jos tämä on mahdollista, rehtori voi tehdä päiväkohtaisen päätöksen kyseisen päivän tilannearvion mukaisesti.

Jos valvojia on sairaana tai karanteenissa

Tartuntavaara- ja karanteenitilanteissa toimitaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaan.

Jos kokeiden järjestelyissä ilmenee ongelmia sairaustapausten tai karanteenipäätösten takia, lukion tulee olla yhteydessä lautakuntaan sopiakseen mahdollisista poikkeusjärjestelyistä.

Jos virustilanne laajenee

Ensisijainen toimintatapa on sairastuneen tai karanteenissa olevan kokelaan ilmoittautu­misen mitätöinti ja uusimismahdollisuuksien hyödyntäminen.

Tilanteen laajentuessa harkittavaksi voi tulla esimerkiksi kokeen tai arvostelun järjestäminen poikkeavasti sekä poikkeuksel­lisen järeänä keinona tutkinnon tai sen osan siirtäminen.

Lukiossa ollaan rauhallisella mielellä

Porin Lyseon lukio on yksi Suomen vanhimmista suomenkielisistä lukioista. Noin 500 opiskelijan opinahjon alkuhistoria voidaan ulottaa aina vuoteen 1640.

Lukion apulaisrehtori Mika Ruuhiala kertoo, että virustilannetta on seurattu koulussa rauhallisin mielin. Viranomaisten määräysten mukaan edetään.

– Ylioppilaskirjoitukset ovat tarpeeksi jännittävä tapahtuma muutenkin. Siksi emme ole oppilaiden kanssa paljon puhuneet tästä virusasiasta, eivätkä he ole siitä myöskään kyselleet, Ruuhiala toteaa.

– Meillä oli eilen isot harjoitukset, joissa kokeiltiin tekniikkaa ja koneita. Kaikki sujui hyvin.