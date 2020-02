Ympäristö edellä Oulujoen vesistön tulevaisuuteen – asukkaiden toiveissa muun muassa jokien kalaportaat

Vesistökuormituksen ja säännöstelyhaittojen vähentäminen sekä virtavesien ennallistaminen ja kalaportaiden rakentaminen ovat asukkaiden yleisimmät toiveet Oulujoen vesistön tulevassa kehityksessä.

Mielipiteet tulivat esiin Oulujoen vesistöalueen vesivision esiselvityksessä saaduissa kyselyvastauksissa. Nettikyselyyn tuli lähes 550 vastausta ja yhdistysten ja muiden yhteisöjen vastauksia oli kolmisenkymmentä.

Vesivision esiselvityksen toteutti Kainuun ely-keskus yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen kanssa elokuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä aikana.

Varsinainen vesivisiohanke on määrä käynnistää loppukesästä 2020 ja sen kestoksi on arvioitu kaksi ja puoli vuotta. Vuoteen 2035 ulottuvalla suunnitelmalla pyritään ohjaamaan vesistöjen moninaiskäytön kehittämistä sekä suuntaamaan voimavaroja tärkeimpien tavoitteiden toteuttamiseen.

Vesivision osatehtäviä ovat muun muassa kokonaisselvitys vesistön tilasta, vastuullinen säännöstely ja vesivoimatuotanto sekä kalaston hoidon kehittäminen. Kaikissa osatehtävissä mukana ovat myös elinkeinoelämä ja matkailu.

Ytimessä ovat ympäristökymykset.

– Kaiken keskiössä koko visiotyössä on vesistön hyvän ekologisen tilan säilyttäminen, sanoo Kainuun ely-keskuksen ympäristövastuuyksikön päällikkö Jari Pesonen .

Vesivisiohankkeen hakijana toimii Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus. Pesosen mukaan päärahoitusta visiotyöhön haetaan Euroopan unionin aluekehitysrahastosta, lisäksi rahoittajiksi on pyydetty alueen kuntia ja merkittävimpiä yrityksiä.

– Tavoite on, että valmis visio on strateginen asiakirja maakunnille ja kunnille. Kun taustalla on kattava selvitys, esimerkiksi kunnissa on helpompi perustella eri toimenpiteitä, Pesonen kertoo.

Kuntien toiveissa esiin nousivat muun muassa matkailuelinkeinon ja kalastuksen kehittäminen. Toiveissa on myös myös terva- ja uittoperinteen vaaliminen.

Pääosin säännöstellyn vesistön latvoilla on myös vapaita vesiä, joiden arvo on merkittävä.

– Esimerkiksi Kuhmon kaupungin yksi matkailun kärkihankkeista on kalastusmahdollisuuksien hyödyntäminen, Pesonen kertoo.

Esiselvitykseen osallistuneiden sidosryhmien luettelo on varsin pitkä, mutta puutteitakin löytyy. Esimerkiksi veneilijöiden palaute jäi esiselvityksessä yksittäisten asukkaiden kommenttien varaan.

Tungokseen asti veneilijöitä Oulujärvellä ei toki seilaa, mutta ei määrä ihan olematonkaan ole. Kajaanissa, Paltamossa ja Vaalassa on yhteensä noin 1 700 rekisteröityä venettä. Rekisteröimättämiä veneitä rannoilla ja vesilla on vielä enemmän.

Esiselvityksen kaikille avoimeen nettikyselyyn tuli vastauksia koko Oulujoen vesistön alueelta aina Kuhmosta ja Suomussalmelta Ouluun saakka. Eniten vastaajia oli Vaalasta, Kajaanista ja Oulusta. 60 prosenttia vastaajista oli alueen vakituisia asukkaita.

Tarjolla olleista vastausvaihtoehdoista vastaajat kokivat Oulujoen vesistön tulevaisuuden kannalta tärkeimmiksi tekijöiksi vesistöön kohdistuvan kuormituksen vähentämisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen. Ympäristön vaalimista vähemmän vastaajat arvostivat ranta-asumisen mahdollisuuksien lisäämistä ja metsään perustuvan biotalouden kehittämistä.

Huoli luonnosta ja huomisesta leimasivat myös vastauksia väittämään, mikä Oulujoen vesistön alueelle minulle on tärkeintä? Korkeimman keskiarvon keräsivät vesistön tarjoamat mahdollisuudet tuleville sukupolville, luonnon monimuotoisuus sekä harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet.

Avoimissa kysymyksissä kehittämiskohteiksi nimettiin erityisesti virtavesien luonnonmukaistaminen, kalaportaat, kalakantojen suojelu ja istutukset. Kuormituksen vähentämisen keinoina nähtiin päästöjen parempi valvonta ja kovemmat sanktiot.

Vastaavanlaisia vesistövisioita on tehty lähialueella Iisalmen reitillä ja Iijoella.