Yrityslainan kilpailutus kannattaa

Aloitteleva yrittäjä tarvitsee usein lainaa kattaakseen yrityksen perustamiseen liittyviä kuluja ja investointeja. Yrityksellä voi myös olla palkkoja maksettavana ennen kuin yrityksen tulot alkavat kattamaan liiketoiminnan kuluja. Lainanhaun yhteydessä kannattaa kilpailuttaa eri rahoittajia, koska lainojen koroissa voi olla suuriakin eroja.

Lainanhaku voi olla ajankohtaista niin yrityksen perustamisvaiheessa kuin myös silloin, kun on tehtävä lisäinvestointeja. Lainan tarjoajia on markkinoilla useita perinteisistä pankeista moniin verkossa toimiviin rahoituslaitoksiin. Lainan hakeminen erilaisten toimijoiden välillä voi olla ajankohtaista, koska aloittelevan yrittäjän voi olla vaikea saada lainaa esimerkiksi pankista ilman vakuuksia. Muita rahoittajia on esimerkiksi Credinord, joka tarjoaa yrityslainaa ja yritysluottoa erilaisiin tarpeisiin .

Paranna mahdollisuuksia lainan saamiseen

Yrityksen perustamisvaiheessa on tärkeää luoda yritykselle selkeä ja yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelma auttaa hahmottamaan yrityksen toimintakenttää sekä kertoa mahdollisille rahoittajille, miten yritys aikoo tehdä tulosta. Rahoittajille liiketoimintasuunnitelma on ainoa tapa saada selville kuinka kannattavasta liiketoiminnasta on kyse ja onko sitä järkevä lähteä rahoittamaan.

Liiketoimintasuunnitelman yhteyteen kuuluu rahoitussuunnitelma, joka kertoo yrityksen pääoman sekä menot, joita yrityksen aloittamiseen tai pyörittämiseen kuluu. Rahoituslaskelmassa kannattaa panostaa realistiseen kuvaan yrityksen taloudesta, jotta rahoitustarvetta voidaan arvioida realistisesti. Jos rahoitussuunnitelman arviointia tehdään alakanttiin, voi se nopeasti aiheuttaa suuria ongelmia yritykselle ja pahimmassa tapauksessa johtaa nopeasti konkurssiin.

Vertaile lainojen korkoja ja ehtoja

Pankkien ja rahoituslaitosten lainojen ehdot ja korot vaihtelevat suuresti ja näiden vertaileminen saattaa tuntua hankalalta . Verkossa on saatavilla palveluita, jotka vertailevat eri rahoittajien lainoja ja niiden ehtoja. Nämä palveluntarjoajat tarjoavat yleensä vertailupalveluita ilmaiseksi ja tuottavat yhdellä hakemuksella useita tarjouksia hakijan nähtäville.

Pankkilaina on monelle tutuin vaihtoehto lainaa varten mutta pankkilainojen ongelmaksi voi muodostua vakuus. Pankki vaatii hyvin usein lainalle vakuuksia tai takaajia niiden puuttuessa voi laina jäädä saamatta vaikka liiketoimintasuunnitelma olisikin tehty hyvin. Riippuen yrittäjän omista varoista, voi takaus olla mahdollinen myös yrittäjän itsensä toimesta.

Verkossa toimivilta rahoituslaitoksilta, voi lainaa saada ilman vakuuksia. Rahoituslaitosten osalta on oltava tarkkana lainojen ehdoista ja koroista. Korot voivat olla odotettua suuremmat vakuudettomassa lainassa sekä lainojen takaisinmaksuun voi liittyä erityisiä ehtoja. Vertailemalla voi löytää parhaimmat korot mutta jokaisen lainantarjoajan ehtoihin on syytä tutustua tarkoin, jotta ymmärtää kaikki lainaan liittyvät velvoitteet. Lainojen vertailulla voi saada suuria hyötyjä niin korkojen määrässä kuin lainan ehdoissa.

Muut rahoittajat

Rahoitusta voi myös hakea monista muista paikoista ja valtiolla on myös omia kanavia, joiden kautta yritys voi saada rahoitusta aloitusta varten. TE-palvelut myöntää aloittavalle yritykselle starttirahaa ja sitä haetaan ennen yritystoiminnan aloittamista. Valtion omistama rahoituslaitos Finnvera tarjoaa apua pienyrityksille rahoituksen hakemisessa. Finnveran avulla voi olla mahdollista saada takaus pankkilainalle tai saada lainarahaa suoraan. Aloittaville start-up yrityksille Business Finland tarjoaa rahoitusta, jos toiminta on ollut vähemmän kuin viisi vuotta.