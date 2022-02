Zelenskyi antoi määräyksen yleisestä liikekannallepanosta – kertoo ainakin 137 saaneen surmansa taisteluissa

Presidentin mukaan Ukraina on jätetty yksin taistelemaan Venäjää vastaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on allekirjoittanut määräyksen yleisestä liikekannallepanosta Ukrainassa. Määräys on voimassa seuraavat 90 päivää, ja sen myötä kutsutaan koolle reserviläiset kaikkialta maasta.

Uutiskanava CNN:n mukaan Ukraina on myös kieltänyt väliaikaisesti kaikkia 18–60-vuotiaita miehiä poistumasta maasta. Asiasta on kertonut Ukrainan rajavartiolaitos.

Presidentin mukaan ainakin 137 ukrainalaista on saanut surmansa ensimmäisen päivän taisteluissa. Kuolonuhrien joukossa on niin siviilejä kuin sotilaitakin. Lisäksi presidentti kertoo yli 300 ihmisen haavoittuneen.

– Tänään olemme menettäneet 137 sankariamme, kansalaistamme, Zelenskyi sanoi videoidussa puheessa.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan varhain torstaina sen jälkeen, kun maan presidentti Vladimir Putin oli ilmoittanut videoviestissä sotilasoperaatiosta.

Zelenskyin mukaan Ukraina on jätetty yksin taistelemaan Venäjää vastaan.

– Meidät on jätetty yksin puolustamaan valtiotamme, Zelenskyi sanoi.

– Kuka on valmis taistelemaan rinnallamme? En näe ketään. Kuka on valmis antamaan Ukrainalle takuut Nato-jäsenyydestä? Kaikki ovat peloissaan.

Blinken: Venäjä pyrkinee saartamaan Kiovan

Kaikki todisteet viittaavat siihen, että Venäjä aikoo saartaa Ukrainan pääkaupungin Kiovan, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken uutiskanava CNN:n mukaan.

Blinkenin mukaan Yhdysvallat uskoo, että Venäjän suunnitelmiin kuuluvat Ukrainan kansaan kohdistuvat laajamittaiset ihmisoikeusrikokset – ja mahdollisesti vielä pahempaakin. Ministeri ei kuitenkaan tarkentanut, mitä tarkoittaa jälkimmäisellä lisäyksellään.

Ulkoministeri kommentoi Venäjän aikeita torstaina Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) erityiskokouksessa pitämässään puheessaan.

Niin Ukraina kuin Venäjäkin ovat Etyjin jäseniä.

ABC Newsin haastattelussa Blinkeniltä puolestaan kysyttiin, onko mahdollista, että Venäjä etenisi Ukrainaakin pidemmälle. Blinkenin mukaan tämä on mahdollista, mutta tämän kehityskulun esteenä on sotilasliitto Naton viides artikla, jonka mukaan hyökkäys yhtä Nato-maata vastaan on hyökkäys kaikkia Nato-maita vastaan. Blinken uskoo tämän olevan voimakkain pelote, joka estää Putinia etenemästä Ukrainaa pidemmälle.

Samaa kysyttiin myös Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenilta aiemmin torstaina, jonka mukaan Yhdysvallatkin saatettaisiin osalliseksi, jos Venäjä etenisi Nato-maihin.

– Ainoa asia, josta olen vakuuttunut on: Jos emme pysäytä häntä nyt, hän rohkaistuu. Jos emme toimi häntä vastaan nyt näillä merkittävillä pakotteilla, hän rohkaistuu, Biden lisäsi.

Ulkonaliikkumiskielto hiljensi Kiovan

Ukrainan mukaan Venäjän joukot olivat päässeet torstaina pääkaupunki Kiovan lähistöllä olevalle alueelle.

Tuoreessa videopuheessaan Zelenskyi on puolestaan kertonut, että maan pääkaupunkiin Kiovaan olisi päässyt venäläisiä sabotaasiryhmiä. Asiasta kertovat CNN ja uutistoimisto AFP. Jälkimmäisen mukaan Zelenskyi kehotti kiovalaisia olemaan varuillaan ja noudattamaan ulkonaliikkumiskieltoja.

– Tietojemme mukaan, vihollinen on määritellyt minut kohteeksi numero yksi, perheeni kohteeksi numero kaksi, Zelenskyi sanoi uutiskanavan mukaan.

– He haluavat tuhota Ukrainan poliittisesti, tuhoamalla valtionpäämiehen, hän jatkoi.

Kiovaan julistettiin torstaina illansuussa ulkonaliikkumiskielto. Se on voimassa iltakymmenestä aamuviiteen.

Pormestari Vitali Klitshkon mukaan julkinen liikenne ei kulje ulkonaliikkumiskiellon aikana. Sen sijaan metroasemat pysyvät auki vuorokauden ympäri toimien pommisuojina.

CNN:n mukaan Kiovassa on ollut yön laskeuduttua hiljaista ja asukkaat ympäri kaupunkia ovat joko sammuttaneet valonsa tai vetäneet verhonsa kiinni yöksi. Brittilehti Guardianin mukaan sosiaalisen median kuvista voi nähdä, kuinka ihmiset ovat levittäytyneet yöksi metroasemien lattioille.

Tsernobyhlin ydinvoimala on Venäjän hallussa. Kuva Oleg Petrasyuk/EPA

Venäläisjoukot valtasivat Tshernobylin ydinvoimalan

Venäjän joukot valtasivat torstaina kiivaiden taistelujen jälkeen maan pohjoisosassa sijaitsevan Tshernobylin ydinvoimalan, kertoi Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhaylo Podoljak .

Lisäksi Zelenskyi ilmoitti, että Venäjän joukkojen oli onnistunut vallata Gostomelin lentokenttä, joka sijaitsee Kiovan lähellä. Hän kuitenkin kertoi ukrainalaisjoukkojen saartaneen vihollisen Gostomelissa.

CNN:n mukaan venäläisjoukot olisivat myös rajavartiolaitoksen mukaan vallanneet Mustallamerellä sijaitsevan niin kutsutun Käärmesaaren. Uutiskanavan mukaan saaren pieni väestö koostuu lähinnä rajavartioston henkilöstöstä.

Guardian kertoo, että kaikki Käärmesaarta vartioineet sotilaat olisivat saaneet surmansa.

Venäjä ei ensimmäisen hyökkäyspäivänsä iltaan mennessä ollut vielä saavuttanut merkittäviä voittoja Ukrainassa, arvioi kuitenkin everstiluutnantti evp. Juhani Pihlajamaa STT:lle torstaina.