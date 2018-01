Kainarin juhlavuosi alkaa museosta

JUHA NEUVONEN

Insinööri Jouko Nissinen viimeistelee Kainuun Sanomien juhlanäyttelyyn tulevaa lehtikuvaamista esittelevää osastoa.

Seppo Turunen

Me työkaverit olemme viimeisen puolen vuoden aikana monesti ihmetelleet, mitä ihmettä toimituksen ja painon jokapaikanhöylä, kehitysinsinööri Jouko Nissinen oikein puuhaa.

Milloin hän ilmestyy Kainuun Sanomien kellarista mukanaan joku ikivanha toimistotyökalu, milloin hän pyytää apua painavan pöydän tai vitriinin nostamiseen.

Nissinen on koostanut Kainarin satavuotisjuhlanäyttelyä, joka avautuu tänään keskiviikkona Kainuun Museon yläkerrassa.

Näyttelyssä on esillä jos jonkinmoista toimittajien muistiinpanolehtiöistä muinaiseen parlografi-nimiseen sanelukoneeseen, joka tallensi torveen puhuttua ääntä vahalieriöön.



Vahalieriöitä säilytettiin tarjottimen näköisessä telineessä, joka onkin palvellut joskus virvoitusjuomapullotelineenä.

Nissinen, jos kuka, on juuri oikea mies kokoamaan näyttelyä.

Hän aloitti työnsä Kainarissa vuonna 1983, kun Viestitien toimitalon tekninen suunnittelu alkoi. Siitä tehtävät suuntautuivat pikkuhiljaa tietotekniikkaan ja tietoliikenteeseen ja niiden ylläpitoon.

Sikälikin Nissinen on oikea mies kuljettamaan näyttelyn esineistöä museoon, että hän on ollut mukana kahdessa suuressa muutossa, jotka lehtitalo on toteuttanut. Ensimmäinen niistä oli, kun lehti muutti historialliselta paikaltaan Raatihuoneentorin kupeesta Pikku-Kettuun vuonna 1986. Takaisin keskustaan Seurahuoneelta tyhjiksi jääneisiin tiloihin tultiin elokuussa 2005.

– Muuttojen yhteydessä tavaraa karsiutuu ja historiaa katoaa, niin valitettavasti noissakin, Nissinen sanoo.

– Useasti näyttelyä koostaessa on käväisyt mielessä, kuinka sekin kadonnut tai hävitetty esine tai dokumentti olisi ollut kiva tuoda esille.

Kainuun Sanomilla oli aikoinaan Viestitiellä pieni oma museotila, mutta läheskään kaikkea tuon tilan esineistä, koneista ja laitteista ei saatu mukaan tähän näyttelyyn.

– Onneksi Kainarin ensimmäinen oma käsikäyttöinen painokone on tallessa Kokkolassa Välikankaan kirjapainomuseossa.

Näyttelyesineiden keräily on kestänyt useita kuukausia.

Nissisen löytämien tavaroiden lisäksi näyttelyssä on mukana Kainuun Museon aineistoa. Sitä kautta näyttelyyn on saatu yksi lehden vanhimmista vuosikerroista ja Alma Median omistuksessa olevat, mutta sen museoon säilytettäväksi siirtämät muotokuvat yhtiön toimitusjohtajista ja hallituksen puheenjohtajista.

Nissinen toivoo, ettei juhlanäyttelyä katsottaisi pelkästään tekniikan museona. Kainuun Sanomat syntyi sata vuotta sitten tämän maakunnan tarpeisiin, ja sama tehtävä sillä on edelleen.

Aika toki muuttuu. Sen näkee mainiosti siitä, miten lehden sisältö ja ulkoasu ovat kehittyneet historian saatossa. Seuraava askel on digimaailma.

Näyttelyyn tuodut vanhat vuosikerrat vuosien varrelta ovat kävijöiden selailtavissa kahta vanhinta sidosta lukuunottamatta. Tuoretta digilehteä pääsee lukemaan näyttelyyn tuodusta tabletista. Päivän lehti löytyy aina telineestä.

Vaan jos on tekniikka muuttunut, niin on myös miestoimittajien viiksimuoti. Siitäkin tarkka katsoja löytää mainioita esimerkkejä.