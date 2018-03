Ahvenprofeetta ennustaa erinomaista elokuuta

Kari Heikkinen levittää ahvenen viuhkamaisen selkäharjan ja tarkastelee piikkivälejä. Kirkas väli tietää poutaa, musta sateita.

Tanja Nuotio

Päivi Ojanperä

Hyrynsalmi

Helsinki/Turku

Tässä tulee ensi kesän sääennustus, jonka on tehnyt Kainuun korkeimmalla vaaralla asuva Kari Heikkinen, kyläläisten kesken Ahven-Kari tai ahvenprofeetta.

Toukokuussa kuun puoliväliin asti on poutaa, mutta kuun loppupuoli on epävakainen. Kesäkuu on epävakainen, tosin juhannuksen jälkeen on viikko poutaa.

Heinäkuun 5.-10. päivään osuu poutajakso, kunnes satelee 20. päivään saakka. Loppukuu on poutaa.

Onneksi olkoon Sinulle, jolla on tiedossa loma elokuussa! Ahven-Kari sanoo, että elokuu on kesän paras kuukausi.



Onnea meille kaikille siitä ennusteesta, että tulevasta kesästä on tulossa lämpimämpi ja poutaisempi kuin viime kesästä!

Kesäsään ennustuksen lähteenä toimii kaksi ahventa, jotka Heikkinen ottaa pakasteesta kodissaan muutaman kilometrin päässä Ukkohallan laskettelukeskuksesta.

Kalat ovat peräisin pilkkireissulta Kuivikonlammelta Kauniiltakankaalta, kirkasvetisestä lammesta.

Heikkinen levittää ahvenen viuhkamaisen selkäharjan ja tarkastelee piikkivälejä. Kirkas väli tietää poutaa, musta sateita.

Aivan selvältähän nuo touko-elokuun säät näyttävät. Ensimmäisessä pienessä välissä eli toukokuussa on paljon mustaa, samoin kesäkuun välissä. Elokuun väli taas näyttää kaikkein kirkkaimmalta. Toinen ahven vielä vahvistaa ennustuksen.

Kari Heikkinen on tarkkaillut luonnonilmiöitä maaseudun rauhassa jo vuosikymmeniä ja on sääennustuksen Suomen mestari vuodelta 2010.

Hän ennustaa kesää paitsi ahvenesta myös talvikuukausista. Heikkinen nimittäin luottaa puolen vuoden sykliin: talvikuukausien säät vaikuttavat tasan puolen vuoden päähän kesäsäähän – siis millainen talvi, sellainen kesä.

– Joulukuu oli sateinen, joten se tietää sateista ja epävakaista kesäkuuta.

Tammikuun alussa oli puolestaan pakkasjakso, mikä tietää poutajaksoa heinäkuun alkuun. Helmikuu oli kunnon pakkaskuukausi, joten elokuussa on pitkä poutakausi.

– Elokuussa päivällä on yli 20 astetta lämmintä ja yötkin ovat lämpimiä.

Heikkinen huomauttaa, että joulukuun alussa ei ollut lavapakkasia eli sellaisia pakkasia, jolloin usva nousee maan pinnasta metrin korkeudelle.

– Koska lavapakkasia ei ollut, kesäkuun alussa ei tule olemaan hallaöitä. Se on hyvä asia marjoille.

Kuitenkin jos huhtikuussa Jyrin (23.4.) tai Markun (25.4.) päivien yöt ovat kylmiä, tästä 40 vuorokauden sisällä on vaarana tulla hallaöitä.

Kevätpäiväntasaus 20. maaliskuuta oli Kari Heikkiselle tärkeä päivä. Silloin Ylä-Kainuussa tuuli pohjoisesta – ja se tietää pitkää kevättä.

Heikkisen mukaan lumet lähtevät Kainuun korkeudelta vasta toukokuun lopussa.

Viikkoa ennen pääsiäistä hänen kotipihallaan on lunta 120 senttiä. Ollaan Suomen lumisimmilla seuduilla. Vaaroilla on joka talvi lunta yli metrin verran.

Mutta vuodet ovat ruvenneet juonittelemaan. Kainuussakin lumet tulevat usein vasta jouluksi ja jäät voivat olla heikkoja tammikuun lopussa.

– Kuukausi sitten oli vasta 10 senttiä teräsjäätä, Heikkinen kertoo.

– Talvi tulee nykyään vastaa keväällä, hän tiivistää muutoksen.

Ilmastonmuutos näkyy Kainuussa. Kari Heikkisen mielestä siitä on nähtävillä monta merkkiä.

Syksyt ovat pidentyneet ja jäät pysyvät heikkoina pitkään. Ensimmäiset lumet saattavat sulaa monta kertaa. Auringonvalo on nykyään polttavampi.

– Aurinko on pistävä ja polttava verrattuna vaikkapa 90-lukuun. Se on jopa polttanut vatut pehkoon.

Tuulet ovat entistä kovempia. Kaiken kaikkiaan sää oikuttelee Heikkisen mukaan enemmän. Pakkasen jälkeen voi tulla nopeasti suojasää.

Lisäksi Heikkinen on huomannut, että monet pikkulinnut ovat vähentyneet: pajulintu, kiuru, peippokanta – jonnekin ne ovat hävinneet.

Monet luonnonilmiöt kertovat Heikkiselle tulevasta säästä. Esimerkiksi kuun vaiheet ovat tärkeitä merkkipaaluja. Kuun vaiheet ovat eri tapoja, joilla kuu näyttäytyy maahan.

Mustasta kuusta (uusikuu) alkaa kasvava kuu, jonka aikana säätyyppi usein pysyy samanlaisena siihen asti, kunnes tulee puolikuu ja sitten täysikuu.

– Vaikuttaahan se kuu vuorovesiinkin, niin miksi ei ilmastoon, Heikkinen painottaa.

– Jos kuu on ikään kuin selällään, se muuten tietää pakkastuiskua.

Käen kukkuminen on Heikkiselle selvä merkki.

– Jos käki kukkuu lumille eli silloin kun lumi on vielä maassa, tulee katovuosi. Juuri näin kävi viime vuonna.

Heikkinen on havainnut käen kukkuvan lumille myös vuosina 1987, 1998, 2008 ja 2016 – ja ne ovat olleet huonoja satovuosia.

Kevään ensimmäisestä teeren laulusta lumet sulavat seitsemän viikon päästä. Kun teeri laulaa syksyllä, siitä menee seitsemän viikkoa ensilumeen. Jos teeri laulaa päivällä, huonot kelit tulevat muutaman päivän sisällä.

Heikkinen ei ole vielä kuullut teeren laulua tänä keväänä.

Kevät tosiaan tulee keikkuen. Maaliskuun lopulla eteläistä Suomea peittää paikoin lumivaippa, vaikka aurinko tekee parhaansa sulattaakseen sinne tänne pälvipaikkoja.

– Maaliskuu on ollut Suomessa keskimääräistä kylmempi. Tällainen vuosien välinen vaihtelu jatkuu myös tulevaisuudessa. Välillä tulee kylmempiä jaksoja, kertoo meteorologi Natalia Korhonen.

Korhosen mukaan ei ole sinänsä tavatonta, että pääsiäisenä on yhä talvista, jos juhlapyhä on varhain, kuten tänä vuonna.

Hän toteaa, että vanhan kansan sanonta kevään oikukkuudesta pitää hyvin paikkansa. Kevät ei ala kuin veitsellä leikaten, vaan etenee edestakaisin kuin letkajenkan askelin.

Silti ilmastonmuutos on jo täällä. Sen ovat osoittaneet lauhat talvet ja pitkittyneet syksyt runsaan kymmenen viime vuoden aikana. Talvi alkoi tänäkin vuonna eteläisessä Suomessa vasta tammikuussa, mutta sen jälkeen on saatu nauttia talven riemuista monta viikkoa.

Korhosen mukaan eteläisen Suomen talvet lauhtuvat tulevina vuosikymmeninä entisestään. Esimerkiksi sopii vuosi 2008, jolloin talvi alkoi helmikuun puolivälissä ja jatkui maaliskuun loppuun.

– Sellaisia voivat meidän talvemme olla 50 vuoden päästä.

Kun kouluikäiset lapsemme lähestyvät eläkeikää, syksy alkaa yhä myöhemmin ja etenkin alkutalvi on lauha. Talvisin myös sataa nykyistä enemmän. Tulevaisuuden talvet näyttävät synkiltä, koska valon määrä ei Pohjolassa lisäänny.

– Yksi asia on se, että pitää jännittää, tuleeko enää valkoisia jouluja.

Jo nyt joulukuu on ollut useimpina viime vuosina syyskuukausi eteläisessä Suomessa. Vuorokauden keskilämpötilat ovat pysytelleet plussan puolella joko koko kuukauden tai ainakin osan siitä.

Ihmisten lisäksi kasvit ovat olleet muutoksesta ihmeissään: ne ovat kasvattaneet uusia versoja marraskuussa vain havaitakseen, ettei vielä ole aika.

Natalia Korhonen muistaa hetken, kun tajusi, että haluaa meteorologiksi. Hän istui lukiossa historian tunnilla ja katsoi ikkunasta ulos. Oli alkanut sataa lunta.

– Silloin mietin, että olisi hienoa osata ennustaa, milloin sataa.

Lukion jälkeen Korhonen muutti kotikonnuiltaan Pohjois-Karjalasta Helsinkiin opiskelemaan meteorologiaa yliopistossa. Heti valmistumisensa jälkeen hän sai töitä Ilmatieteen laitokselta. Vuoden verran hän tuurasi freelancerina Ylen meteorologeja.

– Oli hyvin opettavainen kokemus olla suorassa lähetyksessä.

Jos meteorologeilla olisi huoneentaulu, siinä voisi lukea: ”Älä anna liian lennokkaita ennustuksia ainakaan yli kolmen vuorokauden päähän.” Tarkkana pitää olla myös Helsingin – ja todennäköisesti minkä tahansa muunkin paikkakunnan – juhannussään kanssa.

– Vaikka näyttäisi aurinkoiselta, mereltä voi tulla jonkinlainen pilvi. Meren läheisyys on otettava ennusteissa huomioon.

Korhoselle lumisade ei ole enää pitkään aikaan ollut vain lumisadetta.

– Kun tässä maaliskuun loppupuolella tuli lumikuuroja, katsoin, oliko niitä ennustettu.

Ammattikielellä ilmaistuna Korhonen verifioi eli todentaa ennusteita omilla havainnoillaan.

Suomen kesä on yleensä lyhyt ja vähäluminen, mutta sekin on muuttumassa.

– Tilastollisesti kesät lämpenevät, mutta myös sään ääri-ilmiöt lisääntyvät, Korhonen summaa.

Ääri-ilmiönä voi pitää raekuuroja, joita esiintyi eteläisessä Suomessa esimerkiksi kesällä 2014.

– Vaikkei uskoisi viime vuosien perusteella, niin Suomen pisimmät yhtäjaksoiset helteet vuodesta 1961 lähtien ovat kaikki olleet 2000-luvulla.

Kesinä 2003, 2010 ja 2014 helteet kestivät paikoin jopa yli kolme viikkoa.

Suomen lämpöennätys mitattiin pitkänä, kuumana kesänä 2010, kun Liperissä mittari näytti 37,2 astetta. Yli kolmenkymmenen lukemat eivät 50 vuoden päästä ole enää harvinaisia eteläisessä Suomessa.

1800-luvun puolivälistä Suomen keskilämpötila on noussut hieman päälle kaksi astetta. Jos kasvihuonekaasujen päästöjä ei pystytä tulevina vuosina hillitsemään, lämpenee ilmasto pahimman skenaarion mukaan kuudella asteella vuoteen 2100 mennessä. Maltillisimmankin arvion mukaan keskilämpötila nousee parilla asteella.

Ilmaston lämpeneminen lisää rankkasateita eteläisessä Suomessa.

– Kaupungeissa on tähän jo varauduttu. Rankkasateet aiheuttavat tulvia, joten viemäriverkkoja pitää suunnitella sen mukaan.

Ilmastonmuutos voi myös lisätä kovia tuulia. Korhosen mukaan tuulet eivät vielä ole voimistuneet tilastollisesti merkittävästi. Monien arkikokemukset kuitenkin osoittavat, että jokin on toisin.

– Tunnen useita veneilijöitä, jotka ovat sitä mieltä, että tuulet ovat voimistuneet

Kun Korhoselta yrittää udella kesän sääennustetta, vastausta on turha edes odottaa.

– Se ei ole vielä mahdollista.

Tulevaisuudessa säitä pystytään kuitenkin ennustamaan yhä pidemmälle. Ilmatieteen laitoksella kehitetään parhaillaan mallia, jolla pystyttäisiin ennustamaan säätä kuudeksi viikoksi eteenpäin. Tavoitteena on pystyä laatimaan viikkoennusteita, jotka arvioivat esimerkiksi viikon sadepäivien määrän.

– Suomen leveyspiireillä kauemmas ei ole mahdollista ennustaa kovinkaan tarkasti.

Helpointa on Korhosen mukaan ennakoida Saharan kaltaisen alueen säätä: Saharaan on luvassa pitkä, kuuma, kuiva kesä. Taas.