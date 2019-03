Ajokeli Kainuussa huono lumi- tai räntäsateen vuoksi

Antti Ylönen

Aamulla satanut märkä lumi vaikeuttaa liikennettä Kainuussa.

Ajokeli on tänään Kainuussa huono lumi- tai räntäsateen ja sohjoisten teiden vuoksi.

Sadealue etenee maan itä- ja pohjoisosasta vähitellen koilliseen, iltapäivällä tai illalla lumi sade lakkaa Kainuussa.

Kainuussa on pilvistä ja lunta tai räntää sataa laajalti. Päivälämpötila on nollassa tai vähän sen yläpuolella.

Tiistaina vähitellen kuivempaa ilmaa virtaa pohjoisluoteesta. Pilvisyys on runsasta, ja paikoin tulee vesi- tai lumikuuroja. Sateen olomuoto on etelässä ja idässä vetisintä. Päivälämpötila on suunnilleen ennallaan.

Keskiviikkoyönä on poutaista ja sää pakastuu maan eteläosaa myöten. Tuuli on heikkoa.