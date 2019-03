Attendon hoivakodissa vietettiin painajaisten perjantaita

Jarkko Harjumaa

Se oli kaoottinen perjantaiaamu.

Uutiset ovat selvillä, mutta Utajärven Kirkkopuistossa sijaitsevan Attendon hoivakodin asukkaiden arki jatkuu normaalisti.

Yleinen tunnelma on kuitenkin käsinkosketeltavan kireä. Työntekijät ovat heränneet elämänsä työpäivään, jonka he muistavat varmasti lopun ikäänsä.

Pääoven ovikello on kovalla käytöllä, ja jatkuvasti saa olla varpaillaan. Milloin oven takana on huolestuneita omaisia, milloin uteliaita toimittajia. Koko maan laajuinen pyöritys on taattu.

Ei asiaa sisään ulkopuolisilla

Vaikka Attendon toiminta on siirretty Oulunkaaren kuntayhtymälle, jäljellä on vielä laivan kapteeni: viikko sitten hoivakodin johtajaksi valittu Marja Näppä on ovella vastassa silminnähden tuskastuneen oloisena.

Näpän mukaan ulkopuolisilla ei ole sisälle mitään asiaa. Johtaja vaatii itselleen jopa toimittajan muistiinpanot ja käskee poistumaan. Näppää ei tavoitettu loppupäivänkään aikana kommentoimaan asiaa.

Lopulta Oulunkaaren kuntayhtymän kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen avaa portit puhuttavan asian äärelle.

– Tämä on poikkeuksellinen päivä, mutta osa meidän työtämme, Vuorinen huokaisee.

Paikalla on myös Oulunkaaren kuntayhtymän vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö.

– Aamu oli odotettua hektisempi. Vaikka yksikkö onkin ollut meidän ja Valviran valvonnan alla, tämä päätös tuli osittain yllätyksenä, Pöykiö sanoo.

”Ikäviä tapauksia

Valviran ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tarkastuskäynnillä ilmeni puutteita muun muassa henkilömitoituksessa ja potilasturvallisuudessa. Ensimmäinen tarkastuskäynti tehtiin helmikuun alussa Oulunkaaren kuntayhtymän pyynnöstä. Viimeinen niitti tuli kuluneen viikon torstaina.

– On ikävää, että tapauksia on noussut viime aikoina pinnalle näinkin paljon. Olen huolestunut sosiaali- ja terveydenhuollon tilanteesta ihan valtakunnallisellakin tasolla, Pöykiö tuumaa.

Pöykiön mukaan Utajärven tilanne tuottaa lisäjärjestelyitä.

Henkilörakennetta ja osaamista on määrä vahvistaa vaaditulle tasolle. Myös sairaanhoidollisia resursseja ollaan lisäämässä.

– Periaatteessa meillä on nyt yksi uusi hallinnoitava yksikkö. Hoidettavia käytännön asioita on paljon. Velvollisuutemme on hoitaa tilanne kuntoon.

– Uskon vakaasti, että pystymme korjaamaan asiat.

”Edellytämme asioiden olevan kunnossa”

Järjestelyt alkoivat jo keskiviikkona ennen varsinaista päätöstä, kun Oulunkaari toimitti yksikköön omaa sairaanhoitohenkilökuntaa asiakasturvallisuuden varmistamiseksi.

Varsinainen härdelli alkoi torstai-iltana.

– Torstai-ilta oli pitkä. Pääsin nukkumaan melko myöhään. Keskusteluita käytiin paljon, Oulunkaaren kuntayhtymän hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen kertoo.

Torvisen mukaan kuntien ja kuntayhtymien valvontatoimia kritisoivat tahot saivat pienen näpäytyksen.

– Tämä tapaus osoittaa, että valvomme asioita ja edellytämme niiden olevan kunnossa.

”Ongelmat olivat hyvin vakavia

Valviran ylijohtajan Markus Henrikssonin mukaan päätöstä ei tehty heppoisin perustein.

– Kun selvitystyö oli kokonaisuudessaan kasattu esittelyksi, päätökseni ratkaisijan roolissa oli helppo. Ongelmat olivat hyvin vakavia, muuten tällaiseen päätökseen ei olisi päädytty.

Attendon tavoitteena on palauttaa toiminta takaisin yhtiölle kevään kuluessa.

– Toiminta voi jatkua, jos saamme riittävästi dokumentointia asioiden paremmasta tilasta, Henriksson jyrähtää.