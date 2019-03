Ehdokas, puhu nuorelle tärkeistä asioista selkeästi – torikahvien ja Facebookin sijaan kannattaa suosia uusia somekanavia

Juha Neuvonen

Tinja Pehkonen, 22, aikoo äänestää eduskuntavaaleissa. Hän äänesti niissä myös neljä vuotta sitten.

Maria Kalliokoski

Ehdokkaiden ja puolueiden pitäisi puhua vaalikampanjoissaan nuorille tärkeistä asioista, vaikka nuorten tavoittaminen voi tuntua vaikealta. Näin sanoo nuorten osallisuuden asiantuntija Virva Viljanen Allianssi ry:stä, Suomen nuorisoalan kattojärjestöstä.

– Esimerkiksi mielenterveyspalvelut, ilmasto ja koulutus kiinnostavat nuoria aidosti. Toivoisin, että ehdokkaat käsittelisivät rohkeasti näitä aiheita, Viljanen sanoo. Hän toivoo myös median nostavan nuorille läheisiä aiheita ja kertovan mistä kaikesta eduskunnassa päätetään.

Viljanen pitää suurena yhteiskunnallisena ongelmana sitä, että viime eduskuntavaaleissa alle puolet alle 26-vuotiaista äänesti. Jos nuori ei äänestä heti ensimmäisissä vaaleissaan, hän tuskin äänestää seuraavissakaan.

Passiivisuuden syyksi vaaleissa nuoret ovat kertoneet vaikeuden löytää sopiva ehdokas ja puolue.

Allianssi haluaa parantaa demokratiakasvatusta. Alaikäisille on kerrottava vaaleista ja puolueiden eroista. Huhtikuussa se järjestää sadoissa kouluissa nuorisovaalit, joissa alaikäiset äänestävät kansanedustajaehdokkaita.

Torikahvit ja Facebook eivät tavoita nuoria äänestäjiä. Viljanen kannustaa puolueita kohdentamaan kampanjoitaan nuorille sosiaalisen median uusien kanavien kautta. Nuoret puntaroivat valintojaan mielellään myös vaalikoneiden avulla.

Viljanen toivoo, että puolueet nostaisivat nuoria ehdokkaitaan, koska politiikassa on oltava samastuttavia hahmoja.

Kansainvälisessä vertailussa suomalaisnuorilla on hyvät yhteiskunnalliset tiedot, mutta luotto omiin vaikuttamismahdollisuuksiin on melko heikko.

-Poliitikkojen ei pidä välttää vaikeita aiheita. Pitää puhua nuorelle ymmärrettävällä kielellä.

Viljanen sanoo, että maakunta- ja sote-uudistus on ollut ”täydellinen esimerkki” suomalaisille tärkeästä aiheesta, josta on viestitty hallinnollisesti.

– Luulen, että monen nuoren on ollut vaikea saada kiinni, mitä se merkitsee oman elämän kannalta.

Politiikan kieli passivoi nuoria eikä politiikka näyttäydy nuorille innostavana asiana, arvioi tutkija Jussi Westinen e2 Tutkimuksesta. Osallistuminen ja vaalit kuuluvat Westisen tutkimusaloihin.

Hän sanoo, että viime vuosina poliitikot ovat puhuneet tulevaisuudesta paljon uhkakuvien kautta: automatisaatio vie työpaikkoja, eikä opiskelu välttämättä johda työllistymiseen. Puheissa on epävarmuutta ja esimerkiksi ilmastoa ja turvallisuutta koskevia uhkakuvia. Innostavia asioita ei tunnu olevan tarjolla.

Poliitikoilla on Westisen mukaan myös paljon ”liturgista rakennepuhetta”: he puhuvat työllisyydestä ja taloudesta ylätason käsitteillä.

– Tottakai poliitikkojen käyttämä kieli vaikuttaa. Yhdysvalloissa Obama ja Sanders ovat vedonneet erityisesti nuoriin. He ovat siinä todella taitavia ja innostavia. Sellaisia ei Suomessa ole ainakaan liikaa. Toiveikasta kuvaa ei luoda.

Nuorten ajankäytöstä on kova kamppailu. Silloin riitaisa ja uhkakuvia maalaileva politiikka ei paljon innosta.

– Uusilla sukupolvilla on niin paljon kilpailevia asioita yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle ja seuraamiselle. Viihdetarjonta on lävitse tunkevaa. On mieluisampaa valita joku muu asia seurattavaksi kuin politiikkaa, Youtube-kanavat tai muuta.

Herättely ja yhteiskuntakasvatus alkavat koulusta, Westinen sanoo. Myös kotitausta vaikuttaa. Nuorten todennäköisyys äänestää kasvaa huomattavasti, jos hänen molemmat vanhempansakin äänestävät tai molemmat vanhemmat ovat korkeakoulutettuja.

Westinen tutki viime eduskuntavaalien jälkeen syitä Itä-Suomen matalalle äänestysaktiivisuudelle. Kainuun kunnat olivat viime vaaleissa laiskimmin äänestäneiden joukossa. Koko Itä-Suomea ovat vaivanneet pitkään rakennemuutokset ja muuttotappio.

– Siellä on yleistä turhautumista ja pettymystä politiikkaan.

Tällä vaalikaudella työllisyys on parantunut. Westisen mukaan tutkimuksissa ole tullut ilmi, kohoaako äänestysaktiivisuus alueen taloustilanteen parannuttua. Pikemminkin pelkkä kunnan sijainti Itä-Suomessa on omiaan laskemaan äänestysaktiivisuutta, vaikka työttömyysasteen vaikutus huomioidaan.