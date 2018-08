Ennätysyleisö Kajaanin sotilasvalalle

Juha Neuvonen

Sotilasvala tuo tuhansia katsojia Kajaaniin.

Jukka Keränen

Kainuun prikaatin valatilaisuuteen on tulossa ennätysmäärä sukulaisia ja ystäviä. Kainuun prikaati on saanut yli 8 000 ennakkoilmoittautumista. Kun pakettiin lisätään valalle tulevat 1 774 alokasta ja prikaatin oma väki, Vimpelilaakson urheilukeskuksessa on lauantaina yli 10 000 henkilöä.

Kainuun prikaatin tiedottajan Satu Hujasen mukaan katsojien määrä on odotettua suurempi. Ahdasta on varsinkin parkkipaikoilla, kun Vimpelinlaaksossa on menossa muun muassa uuden jäähallin rakennustyöt.

– Normaalisti olemme tottuneet noin 7000-7500 henkilöön. Kaupunkilaisten toivomme tulevan kävellen tai pyörillä.

Autoilijoita Hujanen kehottaa varautumaan ruuhkiin Kajaanin teillä ja Vimpelinlaakson ympäristössä lauantaina aamupäivällä ja valatilaisuuden jälkeen.

– Ohitustiellä jono on varmasti Mainualta saakka.

Vala-opasteet ohjaavat liikennettä valtateiltä 5 ja 6 Vimpelinlaaksoon. Sotilaspoliisi ohjaa ajoneuvot alueen eri paikoitusalueille. INVA-merkityille ajoneuvoille pyritään löytämään parkkipaikka mahdollisimman läheltä paraatikenttää. Prikaati pyytää pohjoiseen ja itään matkaavia poistumaan alueelta pohjoiseen Opintien kautta.

Valat ja vakuutuksen vastaanottaa prikaatin komentaja, prikaatikenraali Tuomo Repo. Vala- ja vakuutuskaavojen esilukijana toimii Kajaanin sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Heli Itkonen.

Jos sää suosii, niin yksi valapäivän kohokohdista on Hornetien ylilento kello 11.50.

Prikaati tarjoaa kotiväelle valalounaan sotilasvalan ja ohimarssin jälkeen. Lomille varusmiehet pääsevät kotiväen mukana.

Samana päivänä Kajaanissa Raatihuoneentorilla on myös Puolustusvoimat 100 -kesäkiertue ja Kainuun Sanomien 100-vuotisjuhlat.