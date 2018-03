Jalan kengätä ja ja jalav vilijassa

Jalan kengätä = tohkeissaan, malttamattomana

Jalav vilijassa = jalkeilla, jalan

Karpiitilamppu = kaasulamppu, jossa karbidipalojen ja veden sekoittuessa syntyy kirkkaasti palavaa kaasua

Kainuulaisia voidaan pitää vähän hitakaisina ja harkitsevina, mutta verkkainen ei ole kainuulainen silloin kun odottaa toista jalan kengätä. Kuten helsinkiläistyneen, mutta lapsuutensa Kajaanissa viettäneen Eeva-Kaisa Linnan taannoin vinkkaamasta ilmauksesta kuuluu, odottaja on tällöin tosi tohkeissaan, kuvaannollisesti niin malttamatonna, ettei ole saanut vielä kenkiäkään jalkaan.

Ainakin Sotkamossa ollaan puolestaan jalav vilijassa, ilmauksen merkitys on kylläkin aivan muuta kuin edellisessä. Jalav vilijassa tarkoittaa jalkeilla oloa.

Soattaa sinne jo mennä, on se näestä päevin jo hyvinnii jalav vilijassa. Se ov Ville jo viijeltä ylleesä jalav vilijassa.

Toipilaalle voidaan todeta: Sinä oot toas jalav vilijassa.



Myös jalan, jalkapelissä olemista ja kulkemista voi



jalan vilijassa



tarkoittaa.

Jalav vilijassako oot kulussa?

Mistä merkillisen kuuloinen ilmaus on syntynyt, on ainakin itselleni arvailun varassa. Ehkä varhain ylös nouseva tai virkeästi jalan kulkeva ihminen luo mielleyhtymän, että tällä syntyy jälkeä, satoa, viljaa.

Maarianpäivänä loppuivat muuten härkäviikot. Tänä vuonna päivä osui 18:nteen maaliskuuta eli päivä on pidentynyt jo huomattavasti. Ristijärven Pyhännänkylältä lähtöisin oleva Aila Keräsen muistama sanonta tietää, että Maarialla on päevä pärreenä. Eli Maarianpäivään kun on päästy, ei ole enää tarvinnut lukea sisälläkään päreen valossa.Nyt päreiden polton aikaa ei enää taida muistaa kukaan. Vanhimmatkin kainuulaiset lienevät saaneet oppinsa, ellei sähkö-, niin öljy- tai karpiitilampun valossa, jonka tuottama valo on muuten yllättävän kirkas.