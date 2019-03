KaiCell siirtyy Paltamosta Renforsin Rantaan

Teijo Määttänen

Liput liehuvat Renforsin Rannassa uljaasti. Uusi tehdas tuo uutta elämää.

Julius Kevänen

Kajaanin kaupunki on kaikessa hiljaisuudessa valmistellut jättikaappausta emäpitäjä Paltamon kustannuksella.

Kajaanin kaupunginhallituksen elivoimajaoston sisäpiiri on toissa viikolla laatinut esisopimuksen KaiCell Fibers Oyn kiinalaisomistajien kanssa tehtaan siirtämisestä Paltamosta Kajaaniin, entiselle UPM:n tontille Renforsin Rantaan.

Näin UPM:ltä tyhjäksi jääneissä isoissa tehdashalleissa palataan entiseen, kun paperikoneet palaavat Tihisenniemelle. Samalla Kajaanin haaveet elokuvabisneksen lentoonlähdöstä haihtuvat. Kainuun Sanomien saamien tietojen mukaan Kainuun elokuvabisnes keskittyykin nyt tulevaisuudessa Vuokattiin rakennettavaan areenaan.

Elinvoimajaoston sisäpiiriläinen perustelee tehdaskaappausta Kainuun Soten Kajaanille aiheuttamilla jättitappioilla.

– Jollakin tavalla kurssi on käännettävä. Kajaanilla on 60 miljoonan euron edestä puskuria, joten eiköhän sillä yksi tehdas saada pystyyn, kun seinätkin ovat valmiina, sisäpiiriläinen perustelee.

Tehtaan siirtyminen on myös merkittävä työllistäjä Kajaanin kaupungille. KaiCell aikookin lähestyä kaikkia entisiä työttömäksi jääneitä UPM:n paperimiehiä, joita yhtiö houkuttelee takaisin paperihommiin muun muassa Terrafamelta ja lähihoitotehtävistä. Houkuttimena on muun muassa työsuhdekaasumaastoauto jokaiselle tehtaaseen työllistyvälle.

Tänään maanantaina julkistettavan aluevaikutusten arvointiraportin mukaan tehtaasta on selvästi enemmän hyötyä Kajaanissa kuin Paltamossa.

Paltamoon oli määrä rakentaa biosellutehdas osittain kiinalaisrahoituksella. Paltamon kanssa paikasta kilpailivat aikoinaan myös Kajaani ja Suomussalmi.

Paltamon kunnanhallituksella ei ole nytkään huomauttamista tehtaan siirtymisaikeisiin. Paltamolaisethan eivät aikoinaan halunneet Kajaani-yhtiötäkään Kiehimänjoen varteen.

Tehdasta puuhaavalla KaiCellillä on esisopimus jo olemassa kiinalaisyrityksen kanssa. Kiinalaisyhtiön mielestä ja yllättäen myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristöosaston mielestä Renforsin Ranta on parempi paikka tehtaalle. Avi muistuttaa lausunnossaan, että Tihisenniemen kohdalla Oulujärven pohjasegmentti on jo valmiiksi pilalla. Näin kuha saa rauhassa kutea Mieslahden suulla.

Tehtaan tulo muuttaa merkittävästi myös liikennejärjestelyjä Kajaanissa. Kruununpuodinmäelle rakennetaan uusi silta, mutta nelikaistaisena. Syy on lisääntyvä rekkaliikenne Paltamon ja Ylä-Kainuun suunnasta, kun tukkirekat tuovat pölliä Paltamon ja Puolangan vaaroilta.

Kajaanin keskustassakin liikennejärjestelyt muuttuvat. Kauppakatu muuttuu jälleen läpiajettavaksi, tosin kaupungin liikenneryhmä miettii vielä ajosuuntaa.

– Pohjolankatu pyhitetään kokonaan tukkirekkojen paluuliikenteelle. Kauppakadulle tulee ilmainen pysäköinti arkisin kello 9-11 ja 15-16, sisäpiiriläinen paljastaa.