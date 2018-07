Kainuun maakuntajuhla järjestetään Suomussalmella

Kainuun maakuntajuhlaa vietetään tänä vuonna Suomussalmella, Kaunisniemen kesäteatterilla. Juhlan ajankohta on poikkeuksellisesti jo lauantaina 11.8. Kainuun maakuntajuhlaa on vietetty perinteisesti 14. elokuuta. Juhla kiertää kaikissa Kainuun kunnissa.

Juhlassa jaetaan Pro Kainuu -palkinnot merkittävästi omaa alaansa Kainuussa edistäneille kulttuurin, elinkeinoelämän tai muun yhteiskuntaelämän vaikuttajille. Tänä vuonna maakuntajuhlassa jaetaan myös Vuoden rajaseututeko ja rajaseututoimija -tunnustuspalkinnot. Juhlapuheen pitää Suomussalmen kunnanjohtaja Erno Heikkinen.

Aiemmista vuosista poiketen tänä vuonna juhlaan osallistuminen edellyttää pääsylipun noutamista ennakkoon kuntien kirjastoista.

Maakuntajuhla on maksuton ja kaikille avoin. Lippuja tilaisuuteen on varattu yhteensä 500, jotka sisältävät maakuntajuhlan ja teatteriesityksen sekä kahvit. Lippuja on rajallinen määrä ja niitä jaetaan niin kauan, kuin niitä riittää.

Kahvitarjoilu kello 12 alkaen. Varsinainen juhla alkaa kello 13, jonka jälkeen on tauko ja kesäteatteriesitys Navettamaisteri alkaa kello 14.15.

Maakuntajuhlaan järjestetään maksuton kuljetus kaikista Kainuun kunnista. Bussiaikatauluista ilmoitetaan Kainuun liiton verkkosivuilla heinäkuun aikana. Linja-auto- ja teatteriliput ovat jaossa 23.7. – 3.8. välisenä aikana Kajaani Infossa, Otanmäen kirjastossa sekä kuntien kirjastoissa.