Tanja Nuotio

Sami Hiltunen kerää tavaraa moottorikelkan kyytiin ennen korjaustehtävää.

Kainuun sankareilla ennennäkemätön työputki

Kainuu Julkaistu 13.1.2018 klo 10:09

Jakeluverkkoasentajat Sakari Oikarinen ja Sami Hiltunen korjasivat sähkövikoja jopa 28 tuntia yhteen putkeen.

Jakeluverkkoasentaja Sakari Oikarinen on kotonaan Kajaanissa, kun esimies soittaa. Vuodenvaihde on tulossa, ja Oikarisen on