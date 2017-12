Ylä-Kainuussa eniten sähkökatkoja

Loisteen Keskeytyskartta

KS ja STT

Tuhannet kotitaloudet pääasiassa maan itäosissa on vailla sähköä tykkylumen katkottua voimajohtoja. Energiateollisuuden häiriökartan mukaan sähkökatkoja on lähinnä Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Ilman sähköä olevia asiakkaita on myös Taivalkoskella, Pudasjärvellä ja Kuusamossa.

Kainuussa sähköttömien talouksien määrä on pysynyt korkeana lauantain ajan. Kello 19.30 Loiste Sähköverkon asiakkaista noin 5 500 oli sähköä vailla. Pahimmillaan sähköttömien asiakkaiden määrä on ollut lähes 7 000.

Hankalin keskeytystilanne on ollut lauantain aikana Ylä-Kainuussa. Hyrynsalmella ajoittain yli puolet kotitalouksista on ollut sähköittä.

Sähköt ovat katkeilleet lauantain aikana myös Ukkohallan hiihtokeskuksessa Hyrynsalmella, kertoo Ilta-Sanomat.

Loisteelta kerrotaan, että pitkiin sähkökatkoihin on syytä varautua viikonvaihteen aikana. Useita kymmeniä maastopartioita on korjaamassa vikoja.

– Sähkökatkot voivat kuitenkin kestää tunteja, sillä henkilöstön lepotauoista on pidettävä kiinni. Osa vioista aiheutuu johto- ja pylväsrakenteiden rikkoutumisesta, jolloin korjaaminen kestää pitempään, Loiste tiedottaa.

Sääennusteiden mukaan tykkylumen aiheuttama häiriötilanne saattaa jatkua vuodenvaihteen yli. Pohjois-Karjalassa PKS Sähkönsiirto on neuvonut asiakkaita varaamaan riittävästi vettä ja muita tarvikkeita kotiin.

Sähköyhtiöt muistuttavat, että johdoille kallistuneita puita ei saa mennä itse poistamaan. Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada korvausta yli 12 tuntia kestäneestä sähkökatkosta.

Kainuun sähkökatkotilanne löytyy Loisteen keskeytyskartasta.

Edit: 30.12. klo 19:35 sähkökatkotilanne päivitetty