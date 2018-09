Kajaanista, Purolan kaupunginosasta omakotitalon pihasta perjantain ja lauantain välisenä yönä varastettu auto löytyi lauantai-iltana Siilinjärveltä.

Mercedez-Benz Vito -merkkinen pakettiauto tavattiin liikenteestä. Autossa olleet kaksi miestä on otettu kiinni rikoksesta epäiltyinä moottorikulkuneuvon käyttövarkauteen. Lisäksi autossa sisällä on ollut anastetuksi epäiltyä omaisuutta. Asian tutkinta on kesken.