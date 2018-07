Kaksi henkilöä on pidätetty epäiltynä Teboilin ryöstöstä – Poliisi kaipaa edelleen lisätietoja epäilyttävistä autoista

Poliisi

Ryöstäjät tallentuivat valvontakameran kuvaan. Osa henkilöistä on edelleen kateissa.

Seppo Leinosen

Poliisi on jatkanut Purolan Teboilin törkeän ryöstön ja Hetteenmäen Salen ryöstön yrityksen tutkintaa viikonlopun aikana. Poliisilla on tällä hetkellä pidätettyinä kaksi henkilöä, joiden osuutta tekoihin selvitetään. Rikosylikomisariomukaan epäillyillä on taustallaan joitain pikkurikoksia, muttei mitään isompaa.

Lisäksi poliisilla on ollut kaksi muuta henkilöä kiinniotettuina. Heidät on jo vapautettu, eikä poliisi epäile heillä olevan osuutta tekoihin. Leinosen mukaan henkilöt olivat kiinniotettuina muutaman tunnin.

Tutkinnassa on ilmennyt, että tekijät ovat olleet liikkeellä henkilöautolla, joka on odotellut tekopaikkojen lähistöllä. Poliisi on edelleen kiinnostunut havainnoista epämääräisistä, kiinnostusta herättäneistä autoista Hetteenmäen ja Puistolan alueella.



Asiaan on tullut runsaasti vihjeitä, jotka ovat auttaneet suuntaamaan tutkintaa yhdessä poliisin omien tietojen kanssa. Poliisi kiittää tähänastisista havainnoista.

Poliisi ei tässä vaiheessa tiedota asiasta enempää tutkinnallisista syistä.

Havainnoista voi olla yhteydessä virka-aikana Kajaanin poliisin asiakaspalveluun puh. 029 541 6520, Oulun poliisilaitoksen vihjepuhelimeen 029 541 6194 tai sähköpostilla.